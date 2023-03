il 16 marzo, le informazioni per candidarsi

“Ciao Darwin”, il popolare show televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti cerca nuovi concorrenti.

Casting anche in Sicilia, ed esattamente il 16 marzo a Catania.

Le figure ricercate

La redazione di “Ciao Darwin” sta cercando: cantanti e musicisti melodici, mamme over 40, modelli e modelle, persone di fede, tradizionalisti, taglie forti uomo/donna, pigri, gamers, chi pratica occultismo-olismo-esoterismo,

ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare, traditi in amore, persone stravaganti e anticonformiste e chiunque altro voglia partecipare a “Ciao Darwin!”.

Come candidarsi

Per partecipare al casting (solo maggiorenni) potete inviare una email a d.bonolis@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

Il programma di successo con una lunga storia

La prima puntata di “Ciao Darwin”, programma televisivo di varietà e game show, è andata in onda il 3 ottobre 1998 in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, affiatatissima coppia televisiva.

Il titolo della trasmissione e i suoi contenuti alludono in chiave ironica e parodistica alla teoria dell’evoluzione di Charles Darwin.

Tanti i personaggi stravaganti e che hanno destato la curiosità del pubblico che hanno partecipato nel corso degli anni.

Il programma da un’idea di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi: consiste nel far gareggiare due squadre che rappresentino due categorie umane antitetiche per scoprire quale delle due è più forte, in ossequio alla teoria evoluzionistica di Charles Darwin, ed individuare i connotati e le caratteristiche dell’uomo e della donna del terzo millennio (gli Adamo ed Eva del futuro).

Dato il notevole successo del programma, lo stesso è stato replicato svariate volte dai canali Mediaset.

Canale 5, per diversi anni, nel suo palinsesto estivo, ha trasmesso le puntate di diverse edizioni.

