Ancora pochi giorni per candidarsi

La Sicilia continua a fare gola ai registi. In particolare, Palermo, che dopo essere stata scelta come set cinematografico per serie come “I Leoni di Sicilia”, “The Bad Guy” e “Incastrati” ha ora attirato l’attenzione del regista Gabriele Muccino, che inizierà le riprese del suo nuovo film a metà maggio.

Il pluripremiato regista, che ha finito da poco di girare la seconda stagione della fortunata serie TV “A casa tutti bene”, è al momento alla ricerca di comparse e giovani talenti, originari di Palermo e provincia, per la nuova pellicola, che sarà prodotta da Lotus Production, una società di Leone Film Group.

I requisiti per partecipare

La produzione sta al momento ricercando giovani maschi tra i 18 e i 28 anni, anche senza esperienza, ma con una buona padronanza della lingua inglese, una forte personalità e temperamento.

Come candidarsi

Per partecipare ai casting gli interessati potranno inviare la propria candidatura entro il 6 gennaio 2023, inviando un’email all’indirizzo hncasting23@gmail.com, insieme a un breve video di presentazione (massimo 30 secondi) oppure a 2 fotografie recenti in primo piano e figura intera.

Nella candidatura dovranno essere inseriti anche data di nascita e contatti per essere facilmente richiamati.