accordo tra comune, anc e anps

Il Comune di Catania schiererà almeno cinquanta ex appartenenti alle forze di Polizia e Carabinieri per il controllo del territorio sotto la guida della Polizia municipale. E’ questo il nocciolo del progetto “Osserviamo la città”, approvato lo scorso 2 novembre dalla Giunta guidata dal sindaco Salvo Pogliese.

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Pogliese e dall’assessore alla Sicurezza urbana Fabio Cantarella, nasce da un accordo di collaborazione a titolo gratuito tra l’amministrazione comunale e le Associazioni nazionali carabinieri (Anc) e Polizia di Stato (Anps), riconosciute dal ministero dell’Interno, e prevede l’impiego degli agenti in pensione a sostegno dei vigili urbani per sorvegliare le zone calde della movida e quelle turistiche.

“Non si tratta di ronde – sottolinea l’assessore leghista Cantarella – ma di un’operazione di volontariato che verrà concertata con Prefettura, Questura, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. Si tratta di persone che hanno alle spalle decenni di servizio, grandi esperienza e professionalità e che hanno ancora voglia di dare alla nostra città in un momento difficile. Si tratta di un progetto ambizioso che sarà realizzato grazie al comandante della Polizia municipale Stefano Sorbino a cui va il nostro ringraziamento”.

I cinquanta ex militari si aggiungeranno ai trenta vigili che presto saranno in strada per un periodo di cinque mesi, e per cui proprio in questi giorni si stanno svolgendo le selezioni.

“Con il via libera definitivo al decreto Salvini e il nuovo regolamento di polizia urbana che stiamo per varare avremo anche un quadro normativo che ci consentirà di rendere efficace l’azione di quanti hanno la responsabilità di tutelare l’ordine e la sicurezza della nostra città” conclude Cantarella.