Dentro trovata anche una persona senza green pass

Sulla carta doveva essere un circolo privato e invece era stata allestita una vera e propria sala giochi abusiva con tanto di macchinette mangiasoldi. La scoperta è stata fatta dalla polizia a Catania e per il proprietario del locale sono dolori: elevate sanzioni per oltre 100 mila euro. Dentro trovato anche un “cliente” senza green pass.

I primi sospetti

L’operazione è stata organizzata dalla squadra amministrativa, nel corso dell’ordinaria attività di controllo espletata nel territorio del capoluogo etneo. In questo contesto è stato effettuato un accertamento all’interno della sala giochi sita in via Gorizia. Immediatamente il personale di polizia, attraverso la lettura dello statuto, avanzava dei sospetti che l’esercizio fosse totalmente abusivo.

I riscontri

Sebbene la natura giuridica dovesse essere quella di un circolo privato, all’interno dell’esercizio venivano trovati ben 14 apparecchi elettronici da gioco, funzionanti come slot-machine, privi del prescritto nulla osta e non conformi alle caratteristiche previste dall’articolo110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Due clienti sono stati trovati all’interno, entrambi privi della tessera di affiliazione e uno dei quali era intento a giocare alle macchine da gioco, pur essendo privo di green pass.

Le pesantissime sanzioni

Per questi motivi il proprietario veniva sanzionato per un importo complessivo di verbali ammontanti alla somma di 154 mila euro, oltre al verbale di 400 euro per aver consentito l’accesso ad un avventore privo di green pass, allo steso modo sanzionato a sua volta. Sono in corso ulteriori accertamenti intesi ad analizzare l’effettiva validità della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di cui il titolare era in possesso.

A dicembre altra operazione

Analoga scoperta era stata fatta nel dicembre scorso sempre a Catania. La polizia in quell’occasione ha chiuso una sala giochi abusiva in pieno centro storico. L’operazione è stata condotta sempre dalla squadra amministrativa della divisione polizia amministrativa, assieme agli agenti della squadra mobile a seguito di un’attività info investigativa. I poliziotti sono entrati all’interno dell’immobile che ospitava la sala giochi abusiva, che in realtà era una abitazione di due vani, hanno trovato installate e funzionanti, 7 slot machine illegali e una macchina cambia monete. Tutti gli apparecchi elettronici da gioco sono stati sequestrati e, a fronte della contestazione degli illeciti amministrativi rilevati, sono state comminate nei confronti del responsabile sanzioni per un ammontare di 71.032 euro.