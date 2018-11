In programma anche arie scelte dal Don Giovanni di Mozart

Si conclude nel segno della musica classica da letteratura – Mozart, Mercadante e Viotti – la 15/a edizione di Classica & Dintorni, il festival internazionale di musica da camera, jazz e contaminazioni organizzato dall’Associazione Culturale Darshan e con la direzione artistica del M° Ketty Teriaca

Dopo il debutto con le cantate del settecento napoletano e i “dintorni” punteggiati dalle escursioni nel jazz sperimentale, in quello contemporaneo e le avanguardie della musica minimalista, sabato 3 novembre (ore 19.30) per la serata conclusiva della rassegna è di scena il Quartetto Viotti con un programma che pesca felicemente nella produzione del Settecento più soave (gli aggraziati e compiaciuti quartetti di Mercadante e Viotti) e in quello più ardito e innovatore di Mozart del quale saranno proposte ouverture e arie scelte da quel capolavoro che è il “Don Giovanni”, dramma buffo definito da Gounod (quello dell’Ave Maria), “ lavoro senza macchia, di ininterrotta perfezione”. A precedere il concerto sarà l’incontro con gli artisti condotto dal prof. Giuseppe Montemagno, a partire dalle ore 19.

Del Quartetto Viotti fanno parte Luca Ranieri (viola), Cecilia Berioli (violoncello) e i fratelli Francesco Parrino (violino) e Stefano Parrino (flauto). Costituito nel 2017 dall’incontro di due consolidate realtà artistiche come l’Umbria Ensemble ed il duo Parrino, il Quartetto Viotti ha già partecipato a una applauditissima tournée di concerti in Ecuador e in importanti festival italiani; tra i recenti impegni del 2018 ancora una tournée in Sudamerica, Spagna, Germania e Svizzera. Sul fronte discografico il Quartetto ha già firmato un contratto con l’etichetta “Brilliant Classics” per la registrazione integrale dei Quartetti per flauto ed archi di Giovanni Battista Viotti.

Appuntamento sabato 3 novembre alle 19 per l’incontro con gli artisti, a seguire alle 19.30 il concerto. La stagione 2018 di Classica & Dintorni 2018 (che vede la collaborazione, in forma di stage, degli alunni del Liceo Musicale “Turrisi Colonna” per le attività di Alternanza Scuola Lavoro) è organizzata con il contributo dell’Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo, in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, Ambientali e del Turismo e il Comune di Catania.