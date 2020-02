La donna ai domiciliari

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato la cittadina colombiana Casa Rincon Yazmin Soledad di 45 anni accusata di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e cocaina.

Il fermo è avvenuto nel quartiere catanese Antico Corso. I poliziotti hanno fermato la colombiana nella sua casa dove hanno trovato 830 grammi di marijuana suddivisi in centinaia di dosi e catalogati per qualità e tipologia, 8 grammi di cocaina all’interno di bustine raffiguranti un teschio quasi come per apporre un “marchio esclusivo” alla sostanza e materiale per pesatura, confezionamento e catalogazione delle sostanze.

Gli agenti hanno sequestrato alla donna, che è stata messa ai domiciliari, anche migliaia di euro.