Due giovani fermati nel Catanese dai carabinieri

Andavano tranquillamente in giro con un coltello e un palanchino senza alcun giustificato motivo. I carabinieri hanno denunciato due giovani che sono finiti nella morsa dei serrati controlli interforze dei carabinieri coadiuvati da colleghi di vari altri reparti. L’attività è stata organizzata tra Caltagirone e i territori dell’hinterland. Una terza denuncia è scattata per detenzione di droga. Altri controlli sono stati concentrati al rispetto del codice della strada e sono state numerose le multe elevate.

I controlli

I carabinieri della compagnia di Caltagirone, nel quadro delle attività disposte dal comando provinciale per contrastare la commissione di reati predatori e l’illegalità diffusa, stanno svolgendo una serie di mirati servizi sia nel centro storico e nei quartieri commerciali della città di Caltagirone. I militari della sezione radiomobile e della stazione di Caltagirone vengono supportati da comandi esterni, quali lo squadrone eliportato “Cacciatori di Sicilia” e le “Compagnie di Intervento Operativo” del 12° reggimento “Sicilia”. In sinergia vengono effettuati pattugliamenti notturni, controlli dinamici dell’intero territorio, controlli agli esercizi commerciali e ai veicoli in transito.

Le denunce

Le ultime attività organizzate sul territorio hanno portato alla denuncia di due giovani di Caltagirone, un 20enne e un 23enne, i quali sottoposti a controllo avevano con sé un coltello e un palanchino, considerate armi bianche di cui è vietata la detenzione. Nel corso della stessa serata, un 36enne di un territorio limitrofo è stato controllato alla guida della propria autovettura e trovato in possesso di un quantitativo di marijuana che ha fatto scattare la denuncia a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le multe per violazioni al codice della strada

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, inoltre, sono state elevate numerose sanzioni per violazioni al codice della strada. Tra le contestazioni fatte quelle di autovettura priva di copertura assicurativa, uso del cellulare alla guida e guida senza cintura.