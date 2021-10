A sostegno dei candidati del M5s

Tre giorni in Sicilia per il neopresidente del Movimento 5 Stelle

Toccherà 13 comuni dell’isola, da Adrano ad Alcamo

Di Caro “Ringrazio Conte per il suo arrivo in Sicilia ed il suo eccezionale impegno”

L’ex premier Giuseppe Conte sarà in Sicilia per una tre giorni in vista delle amministrative del 10 ed 11 ottobre. La visita nell’isola comincia domani, 6 ottobre, alle 15 da Adrano. Conte è in Sicilia per supportare i candidati sostenuti dal Movimento 5 Stelle.

I ringraziamenti di Di Caro

“Ringraziamo il neo presidente del Movimento 5 Stelle – dice il capogruppo del M5S all’Ars Giovanni Di Caro – per il suo arrivo in Sicilia e per il suo eccezionale e stakanovistico impegno che ha mostrato in questi giorni per essere vicino ai nostri candidati in gran parte del Paese. Sarà l’occasione per cominciare a fare squadra e per iniziare a parlare di futuro del Movimento. Apprezziamo molto – aggiunge – il messaggio di Conte e il suo mettere l’accento su ambiente, ecologia, sisma bonus e sull’attenzione agli ultimi, col reddito di cittadinanza, che va sì rivisto, ma assolutamente mantenuto per garantire il sostentamento a chi non ha nulla o veramente poco”.

Le tappe di Conte in Sicilia, parte da Adrano

Queste le tappe e le piazze della tre giorni di Conte che toccherà 13 comuni. Domani, 6 ottobre: Adrano (alle 15, piazza Umberto); Ramacca (alle 17, piazza Umberto); Grammichele (alle 18.30, piazza Carafa); Caltagirone (alle 20, piazza Umberto).

Giovedì 7 ottobre: Giarre (alle 10.30 piazza San Francesco D’assisi); Misterbianco (alle 12.15, via Alessandro Volta); Lentini (alle 15.30, piazza Umberto I); Pachino (alle 17,30, piazza Vittorio Emanuele); Vittoria (alle 20, piazza del Popolo).

Venerdì 8 ottobre: Favara (alle 10, piazza Cavour), Porto Empedocle (alle 11, via Roma), San Cataldo (alle 17.30 piazza Falcone e Borsellino), Alcamo (alle 21 da definire).