Prosegue senza sosta l’azione della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei vari quartieri del capoluogo etneo. L’ultimo intervento, coordinato dai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Catania, si è concentrato nel quartiere San Giovanni Galermo.

L’operazione ha visto il supporto fondamentale degli agenti della squadra cinofili, a caccia di armi e droga.

Gli agenti hanno effettuato pattugliamenti tra le vie del rione. Questa modalità di intervento è stata scelta per garantire un’azione di controllo capillare, permettendo di ispezionare accuratamente anche gli angoli più nascosti e le aree comuni degli edifici residenziali, spesso utilizzati dalle organizzazioni criminali come depositi temporanei.

Il momento cruciale del servizio si è verificato in via Eolie. Durante l’ispezione di uno stabile, i cani antidroga Maui e Ares hanno segnalato con insistenza la presenza di sostanze proibite nei pressi del vano ascensore di un condominio. Grazie al loro fiuto, i poliziotti hanno rinvenuto due buste contenenti un ingente quantitativo di droga già pronta per essere immessa sul mercato. Nello specifico, sono state recuperate centododici dosi di cocaina, per un peso complessivo di sessantaquattro grammi, e trentanove dosi di marijuana, per un totale di trentotto grammi.

Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno scoperto un contenitore di carta nascosto nello stesso vano, al cui interno erano custodite cinquanta cartucce calibro ventidue. Tutto il materiale illecito, sia la droga che il munizionamento, è stato immediatamente sottoposto a sequestro. La merce e i proiettili verranno ora analizzati dagli esperti della Polizia scientifica per gli approfondimenti investigativi necessari a risalire ai responsabili dello stoccaggio.