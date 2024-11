Un’operazione congiunta delle forze dell’ordine ha portato a controlli serrati sui food truck di Catania, concentrandosi sulle aree del centro città e nei pressi della stazione ferroviaria. L’iniziativa, coordinata dalla Polizia di Stato nel weekend, ha visto la partecipazione della Divisione Polizia Anticrimine, della Divisione Polizia Amministrativa, della Squadra Volanti, della Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato, dell’Ispettorato del Lavoro, dell’ASP, del Servizio Veterinario e dello Spresal. L’obiettivo principale era la verifica del rispetto delle autorizzazioni per la vendita, la tracciabilità e la genuinità degli alimenti, il rispetto delle norme igieniche e la qualità dei cibi offerti.

Irregolarità nell’occupazione del suolo pubblico

Tre paninerie ambulanti su Viale Africa sono state oggetto di specifici controlli da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale. L’attenzione si è concentrata sul mancato rispetto dei regolamenti comunali e delle norme del Codice della Strada, in particolare per quanto riguarda l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Tavoli e sedie erano stati posizionati arbitrariamente sulla carreggiata, senza le dovute autorizzazioni. A tutti e tre i titolari delle attività sono state comminate sanzioni per un totale di oltre 500 euro per violazione del Codice della Strada.

Mancata assicurazione e revisione scaduta: scatta il sequestro

Ulteriori irregolarità sono emerse durante i controlli. Uno dei food truck ispezionati è risultato privo di assicurazione obbligatoria e con la revisione scaduta. Oltre alle sanzioni per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, al titolare sono state contestate ulteriori sanzioni amministrative per un importo superiore a mille euro. Il mezzo è stato inoltre sequestrato dalle autorità competenti.

Tutela dei consumatori e contrasto all’illegalità

Questi controlli a tappeto rientrano in un’ampia strategia volta a tutelare i consumatori e a contrastare l’illegalità diffusa nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. L’obiettivo è prevenire comportamenti che possano mettere a rischio la salute e la sicurezza pubblica. L’azione sinergica tra le diverse forze dell’ordine ha permesso di effettuare controlli meticolosi, garantendo il rispetto delle normative anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a tutela sia dei dipendenti che degli avventori.

