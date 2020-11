Blitz in città

Gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Catania hanno controllato una agenzia di scommesse nella zona vicina a piazza Federico di Svevia, di cui è titolare S.G.. E’ stato accertato che l’uom aveva attivato abusivamente l’attività, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

Il titolare è stato denunciato e inoltre, sono stati sottoposti a sequestro penale sia le attrezzature telematiche che venivano utilizzate per effettuare le scommesse, sia l’immobile al cui interno era costituita l’agenzia. Il responsabile è stato anche sanzionato poiché aveva violato quanto stabilito dal DCPM 24.10.2020 che sospende le attività di sale scommesse. Un’altra agenzia di scommesse è stata controllata nei pressi di Piazza Palestro: il responsabile, C.G., è stato sanzionato poiché aveva violato quanto stabilito dal DCPM 24.10.2020 che sospende le attività di sale scommesse.

Il personale della Squadra Amministrativa del Commissariato “Centrale” ha eseguito alcuni controlli presso esercizi commerciali ricadenti sul territorio di propria competenza. E’ stato accertato che presso un’attività di vendite e riparazioni biciclette, sita nel centro cittadino, non veniva rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro tra le tre persone presenti e, inoltre, i clienti erano privi di mascherina. Gli ingressi non avvenivano in maniera dilazionata e non si impediva di sostare all’interno del locale più del tempo necessario per gli acquisti.

Il tutto avveniva violando i protocolli e le linee guida idonei a prevenire e/o ridurre il rischio di contagio. Il titolare del negozio è stato sanzionato per la somma di euro 400,00 con la relativa chiusura dell’’esercizio per cinque giorni.