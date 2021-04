A Palagonia un bar aperto di sera

Controlli anti covid-19, i Carabinieri chiudono un pub a Paternò

In strada elevano multe per 7900 euro

A Palagonia chiuso un bar aperto in orario non consentito

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, nel Catanese hanno identificato 53 persone e verificato 34 veicoli, con la conseguente elevazione di verbali per violazioni per complessivi 7900 euro, il sequestro e il fermo amministrativo di 3 di essi.

Chiuso il pub Terzo tempo

Nel corso del servizio è stata inoltre disposta la chiusura temporanea per 5 giorni del pub “Terzo tempo” in quanto non aveva ottemperato alla prevista chiusura oltre l’orario consentito. I Carabinieri hanno sanzionato 6 persone per assembramento delle quali 3, in particolare, senza neanche la prevista mascherina protettiva.

I Carabinieri di Palagonia hanno svolto una serie di controlli agli esercizi commerciali del centro cittadino, scoprendo che alle 21.30all’interno del bar “Capriccio” erano presenti alcuni clienti intenti a consumare bevande.

Il titolare del bar è stato multato ed è arrivata la relativa chiusura temporanea dell’attività per la durata di 5 giorni.