La Polizia di Stato ha effettuato un servizio di controllo serale nel quartiere catanese di San Berillo finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga, dei reati predatori e di varie forme di illegalità diffusa, che ha consentito di identificare complessivamente 52 persone e controllare 22 vetture.

Disposizione del Questore e forze impiegate

Su disposizione del Questore di Catania, è stato previsto un modulo operativo coordinato dal Commissariato di PS Centrale, con il supporto del personale del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e di una squadra del Reparto Mobile, nonché di una pattuglia della Polizia Locale.

Perquisizioni e sequestri a San Berillo

Sono state controllate in maniera approfondita dagli agenti le stradine del quartiere, in particolare via delle Finanze, via Pistone, via Buda, via Carro, via Reggio e via De Marco. Grazie all’infallibile fiuto del cane poliziotto “Maui” sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti, celati sotto bidoni o all’interno di anfratti presenti nei muri delle strade ispezionate. All’interno degli involucri, sottoposti a sequestro penale a carico di ignoti, è stata trovata droga di vario tipo (marijuana, hashish, crack e cocaina) per un peso complessivo di oltre 400 grammi.

Controlli nell’Area Com di Acireale

La Polizia di Stato ha anche eseguito un’attività di prevenzione nella zona ricadente fra corso Sicilia e via Felice Paradiso, meglio conosciuta come “Area Com”. Gli agenti del Commissariato Pubblica Sicurezza di Acireale, collaborati da 2 equipaggi della Polizia Locale, hanno controllato uno dei punti della città maggiormente frequentato dai giovani acesi che, specialmente nel fine settimana, si riuniscono, affollando i locali della zona.

Identificazioni e controlli su veicoli ad Acireale

Durante il pattugliamento fisso e dinamico sono state identificate 126 persone e controllati 56 veicoli. I poliziotti hanno istituito mirati posti di controllo per prevenire infrazioni al Codice della strada. In particolare, sono stati sanzionati alcuni automobilisti non in regola con la periodica revisione prevista dalla legge, con la conseguente sospensione dalla circolazione del mezzo.

Controlli negli esercizi pubblici di Acireale

Ulteriori controlli sono stati eseguiti negli esercizi pubblici del luogo e dei loro avventori.

Segnalazione per consumo di marijuana

Inoltre, gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Acireale hanno effettuato diversi accertamenti finalizzati a prevenire e a reprimere il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un giovane è stato sorpreso a consumare marijuana e, pertanto, è stato segnalato alla Prefettura di Catania per le conseguenti determinazioni di ordine amministrativo.