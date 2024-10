I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nella zona dello Spirito Santo, punto di ritrovo della movida locale, concentrandosi su via delle Rose e via del Progresso. L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale di Catania, mirava a contrastare comportamenti illegali e a promuovere la sicurezza stradale.

Minori trovati con marijuana

Durante un posto di blocco, due giovani di 15 e 17 anni hanno cercato di eludere il controllo dei Carabinieri. Il loro comportamento sospetto ha indotto i militari a perquisirli, trovando nelle loro tasche 6 dosi di marijuana, per un peso totale di 12 grammi. I due minori sono stati segnalati alla Prefettura di Catania.

Quasi 9.000 euro di sanzioni per violazioni del Codice della Strada

L’attività di controllo stradale ha portato all’emissione di sanzioni per un totale di quasi 9.000 euro. Le infrazioni più frequenti riguardavano la guida senza casco, la mancanza di assicurazione e la circolazione con veicoli non revisionati. Numerose sanzioni sono state comminate per la mancata utilizzo del casco, soprattutto tra i giovani motociclisti.

Sequestri, fermi amministrativi e ritiro di documenti

Cinque veicoli sono stati sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, mentre 4 documenti di guida e circolazione sono stati ritirati. Complessivamente, sono stati identificati 35 ragazzi e controllati 22 veicoli. L’operazione dimostra l’impegno continuo dei Carabinieri per garantire la sicurezza e la legalità nelle aree frequentate dai giovani.

Focus sulla sicurezza dei motociclisti

Particolare attenzione è stata dedicata al controllo dei conducenti di mezzi a due ruote, con l’obiettivo di tutelare la loro incolumità. L’Arma ha promosso il rispetto del Codice della Strada e l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza, in particolare del casco, fondamentale per prevenire gravi lesioni in caso di incidente.

