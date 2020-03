A Palagonia e Ramacca

I Carabinieri di Palagonia (Ct) hanno denunciato un 55enne ed una 20enne per falsa attestazione in autocertificazione. L’uomo, sottoposto a controllo dai militari, ha esibito un’autocertificazione in cui attestava falsamente di essersi recato in farmacia ma sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di eroina. È stato dunque segnalato alla Prefettura di Catania per uso personale di sostanze stupefacenti.

La donna, invece, ha dichiarato di aver dovuto accompagnare con urgenza la propria zia alla guardia medica. Tesi poi risultata falsa. A Ramacca i Carabinieri hanno denunciato un 29enne per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. I militari, nella tarda serata di sabato, non hanno trovato in casa l’uomo che è stato denunciato e multato per la violazione delle prescrizioni.