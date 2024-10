Un’operazione congiunta di controllo del territorio è stata condotta nel quartiere Picanello di Catania dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e della Polizia Locale. L’intervento ha interessato diverse attività commerciali e ha portato a significativi risultati in termini di sicurezza e legalità.

Controlli alle attività commerciali e sanzioni

Tra i luoghi ispezionati, un chiosco-bar in via D’Amico, un autolavaggio in viale Vittorio Veneto e un’officina meccanica nei pressi di via Olivio Sozzi. Sia l’autolavaggio che l’officina sono risultati irregolari nella gestione dello smaltimento di sostanze inquinanti, come olio motore e acque reflue. Nell’officina meccanica, inoltre, è stata riscontrata la mancanza delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività, inclusa la Scia. Le attrezzature presenti all’interno sono state sequestrate amministrativamente e al titolare sono state comminate sanzioni per un totale di 12.000 euro.

Rinvenimento di droga e recupero di auto rubate

Durante l’operazione, in via Maria Gianni, gli agenti hanno rinvenuto 14 involucri di marijuana all’interno di un giubbotto abbandonato su una sedia di fronte all’ingresso di una stalla. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti. L’intensificazione dei controlli ha permesso anche il ritrovamento di tre auto rubate, successivamente restituite ai legittimi proprietari.

Posti di blocco e identificazioni

Numerosi posti di blocco sono stati istituiti nei punti nevralgici del quartiere, consentendo l’identificazione di 123 persone e il controllo di 65 veicoli. Diversi conducenti sono stati sanzionati per infrazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza patente, guida senza casco e omessa revisione periodica. Nei casi previsti, sono stati applicati i relativi fermi amministrativi dei veicoli.

Contrasto a lavavetri e parcheggiatori abusivi

L’attività di controllo ha interessato capillarmente l’intero quartiere Picanello, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dei lavavetri molesti, soprattutto nelle zone di via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio, e dei parcheggiatori abusivi, concentrati nelle aree della scogliera, piazza Mancini Battaglia, piazza del Tricolore, piazza Europa e via del Rotolo.

Monitoraggio per la tutela delle vittime di violenza

Un’ulteriore attenzione è stata dedicata al controllo delle vie della municipalità “Borgo Sanzio”, dove risiedono vittime di atti persecutori e violenza domestica, al fine di prevenire eventuali molestie.