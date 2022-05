A Catania

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, a Catania, hanno denunciato un uomo e una donna, specializzati nei furti nei dei negozi di abbigliamento colti sul fatto.

I colpi in via Etnea

I due erano soliti aggirarsi nelle boutique di via Etnea, dove nel corso di mesi, hanno messo a segno numerosi colpi, rubando capi d’abbigliamento per un valore stimato in diverse migliaia di euro. Sempre lo stesso il modus operandi: i due malviventi, dopo essere entrati nel negozio e aver individuato i vestiti da rubare (solitamente i più costosi) per eludere i controlli arrotolavano i capi d’abbigliamento lanciandoli al di là del sistema antitaccheggio, evitando così che scattasse l’allarme acustico. Le indagini, condotte dagli investigatori del Commissariato Borgo Ognina, hanno permesso di risalire all’identità dei della coppia che è stata denunciata.

Denunciato per furto un 22enne

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Adrano, hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di ventidue anni, indagato dei reati di furto aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, minacce e guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze psicotrope.

Il furto dell’auto e la denuncia

La notte del 5 maggio, alla Sala operativa del Commissariato era giunta la notizia di un furto di un’autovettura. Il proprietario del mezzo ha denunciato di avere poco prima visto la sua auto transitare guidata a folle velocità da un uomo.

Le indagini dei poliziotti e la fuga

Gli agenti si sono dubito messi sulle tracce dell’auto rubata che è stata intercettata e bloccata dopo un lungo e pericoloso inseguimento. Il guidatore, incurante della scarsa illuminazione e dell’alta velocità, continuava la sua folle corsa nel tentativo di garantirsi la fuga, rischiando non poche volte di coinvolgere altri mezzi che transitavano per le vie cittadine. Dopo svariati chilometri, l’uomo, sceso dal mezzo, ha tentato una rocambolesca fuga a piedi, barcollante e con in mano una bottiglia di birra ma è stato bloccato.