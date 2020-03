La solidarietà da aziende e associazioni

Gli uomini e le donne della Polizia di Stato stanno svolgendo in questi giorni un lavoro non indifferente pattugliando i quartieri e le vie delle città al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. Lo sanno bene l’amministratore della ditta MIBA Srl, la titolare della ditta Startex e i soci dell’Associazione onlus “Amici della Speranza” che hanno donato alla Polizia di Catania uno stock di mascherine.

Con grande sollievo, e con altrettanto grande gratitudine, i poliziotti, donne e uomini delle Volanti di Catania hanno accolto la donazione di un cospicuo numero di mascherine protettive.

“I poliziotti – si legge in una nota – faranno buon uso delle preziose mascherine e grazie alla generosità dei donatori sarà possibile garantire un servizio sempre più efficiente ed efficace a tutti i catanesi, anche in questo difficile momento”. Anche il Questore di Catania ha voluto ringraziare quanti in questi giorni hanno voluto sostenere l’azione della Polizia di Stato. Mario Della Cioppa che ha apprezza la donazione delle mascherine, “gesto che testimonia un profondo senso civico, di umanità e di affezione per le Istituzioni”.