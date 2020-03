Scoperto anche un bar aperto con numerosi clienti all'interno

Sette parcheggiatori abusivi multati a Catania per non aver rispettato le disposizioni del decreto dell’8 marzo del Governo che impone il divieto di spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. I controlli sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato.

Nelle maglie dei poliziotti sono finiti 7 posteggiatori abusivi sorpresi in piazza Paolo Borsellino e in via Bernini. Oltre ad essere denunciati per non aver rispettato le prescrizioni anti coronavirus, sono stati anche sanzionati per lo svolgimento dell’illecita attività di guardiamacchine. Per due parcheggiatori il Questore ha deciso la sorveglianza speciale.

I poliziotti questa mattina hanno sanzionato il titolare di un bar che, nonostante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato nella serata di ieri, alle ore 6 del mattino era regolarmente aperto. Dentro c’erano anche numerosi clienti intenti a consumare cibi e bevande a distanza ravvicinata.