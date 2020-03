Chiesta al Prefetto la chiusura dello stabilimento

C’è una seconda persona positiva al coronavirus alla Stm di Catania. Lo hanno annunciato i vertici aziendali specificando che il dipendente si trova in malattia dal 14 marzo ed è ricoverato ricoverato in ospedale. Altri quattro colleghi sono stati posti in quarantena.

Il dipendente della Stm Catania positivo al Covid-19 avrebbe dichiarato che negli ultimi giorni in fabbrica non è andato in mensa e avrebbe frequentato solo il laboratorio di affidabilità, in prossimità dei locali di infermeria.

Sul secondo caso di positività dentro la fabbrica interviene la Uilm.“Mentre si teme che i lavoratori venuti a contatti con il collega positivo al coronavirus siano molti più dei quattro indicati, riceviamo dal management aziendale un mero annuncio di avvio della sanificazione dei locali ma nella continuità delle attività lavorative. Senza, insomma, preoccuparsi delle conseguenze che potrebbero scaturire da quest’altro episodio di contagio“.

La sigla sindacale ha inviato assieme alla Fiom una lettera al prefetto perché, nel rispetto delle norme in vigore, anche St chiuda sino al 3 aprile e provveda alla bonifica sanitaria di tutto lo stabilimento. “La Uilm, intanto, non sospenderà lo sciopero iniziato il 14 marzo a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie”, aggiunge il sindacato.