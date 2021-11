Si chiama Genius l’operazione della Guardia di Finanza scattata dalle prime luci dell’alba. I baschi verdi della Guardia di Finanza di Catania stanno eseguendo un’ordinanza nei confronti di sei persone, tra pubblici ufficiali e imprenditori, nell’ambito di un’inchiesta della Procura distrettuale su lavori pubblici nella provincia etnea.

I reati contestati

I reati ipotizzati dal Gip nell’ordinanza sono, a vario titolo, corruzione, turbata libertà degli incanti e falso in atto pubblico.

Cinque arresti e una interdizione

Le misure cautelari applicate agli indagati sono di natura diversa fra loro. Si tratta, in particolare, di cinque persone arrestate, una delle quali posta ai domiciliari. Per un sesto indagato, un imprenditore, il Gip ha disposto il divieto di esercitare l’attività.

Arrestato l’ex ingegnere capo del genio civile di Catania

Fra gli arrestati spicca un nome noto. C’è, infatti, anche l’ex ingegnere capo del Genio Civile di Catania, Natale Zuccarello, adesso in pensione, tra le cinque persone arrestate dalla guardia di finanza del comando provinciale nell’ambito dell’inchiesta ‘Genius’ della Procura distrettuale su presunti ‘favori’ nella concessione di lavori pubblici nella provincia etnea.

Gli altri nomi

In carcere sono stati condotti anche un dirigente del genio civile, Saverio Verde, e due imprenditori edili, Nunzio Adesini e Rocco Mondello. Arresti domiciliari per un funzionario del Genio civile, Ignazio Carbonaro.

Quattro province coinvolte

L’operazione non riguarda solo il catanese ma è stata eseguita in quattro diverse province ovvero la stessa Catania ma anche Enna, Ragusa e Caltanissetta.

Ieri una operazione della polizia per corruzione nella sanità

Appena 24 ore prima a messina era scattata un’altra operazione per corruzione,. Una inchiesta di natura diversa. In quel caso la Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre persone indagate per concussione, corruzione, falso ideologico. L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Messina guidata da Maurizio De Lucia.