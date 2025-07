Un passo avanti e uno indietro. Anzi, forse, uno di lato più che indietro. Sembra il testo di una canzone la situazione della società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. La Sac.

Da una parte procede il complesso percorso di privatizzazione che Catania ha avviato molto prima di Palermo che ancora ci sta pensando (ma solo pensando) e conta sulla nuova governance. Dall’altro Catania, invece, non riesce a scegliere la sua nuova governance e vive da mesi una impasse continua.

Salta per la quarta volta l’assemblea dei soci

Ieri, per la quarta vola, è saltata l’assemblea dei soci per scegliere la nuova governance dopo che i mandati sono scaduti da aprile scorsi. Non c’è accordo sul nome fra i cinque titolari delle quote ovvero Antonino Belcuore, commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia che detiene la maggioranza (il 60,64% sul capitale sociale della Spa), poi Enrico Trantino, nel doppio ruolo ovvero sindaco di Catania e della Città Metropolitana di Catania (14,15% delle quote sommandole) Marcello Gualdani, commissario straordinario dell’Irsap (12,13% ), Michelangelo Giansiracusa, presidente del Libero consorzio comunale di Siracusa (anche lui il 12,13%) e Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso con una quota residuale, lo 0,96%.

La battaglia intorno alla conferma di Nico Torrisi

La battaglia è, praticamente, sulla riconferma di Nico Torrisi che gestisce l’aeroporto da anni e che vanta buoni risultati. non ultimo aver dato il via alla privatizzazione alla quale è tanto legato il presidente Schifani che non ne fa un mistero, al contrario non perde occasione per ribadire che il modello dis viluppo del turismo passa dalla privatizzazione degli aeroporti.

In questa specifica partita la Regione svolge un ruolo determinante avendo le quote di maggioranza attraverso la camera di commercio del Sud Est che è commissariata e attraverso l’Irsap. In totale oltre il 72 per centro (72,77%). Bisogna trovare una difficile quadra sugli altri nomi che devono garantire tutti in soci e i partiti non riescono a mettersi d’accordo anche per la questione Comiso che è marginale sul fronte delle quote ma non sul fronte del territorio.

Mediobanca pronta per il bando di privatizzazione

Ma questa impasse potrebbe rallentare la privatizzazione e dunque far perdere alla Sac il “vantaggio” guadagnato con l’pavvio del percorso già nello scorso marzo. Mediobanca è pronta con il bando ma serve un via libera della governance che attualmente è in “ordinaria amministrazione”

È, comunque, in fase finale la valutazione e il completamento del bando con la manifestazione di interesse che sarà pubblicata nelle prossime settimane.

Contributi alle compagnie aeree

Parallelamente, è in fase di pubblicazione la riapertura dei bandi promossi dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia per l’assegnazione di contributi destinati alle compagnie aeree, finalizzati allo sviluppo e all’incremento del traffico passeggeri internazionali da e per l’aeroporto di Comiso. Si tratta di risorse residue del precedente bando, che ha già consentito l’attivazione di nuove e significative rotte internazionali per lo scalo ibleo, in particolare: Volotea ha avviato una rotta già operativa dalla Summer 2025, con frequenza settimanale per Lille, con programmazione fino al 2028; Wizz Air Hungary ha invece attivato una rotta stagionale per Katowice, con due frequenze settimanali, a partire dalla Summer 2026 e fino alla Summer 2028; Wizz Air Malta ha introdotto una rotta annuale per Tirana, con tre frequenze settimanali, a partire dalla Winter 2025/26 e fino al 2028; EasyJet ha programmato una rotta per Nizza a partire dalla Summer 2026 fino alla Summer 2028, con due frequenze settimanali, e una frequenza settimanale per i mesi di dicembre e gennaio delle stagioni Winter dal 2025 al 2028; Infine, EasyJet ha attivato anche una rotta per Basilea, con due frequenze settimanali, a partire dalla Summer 2026 fino alla Summer 2028, e una frequenza settimanale per i mesi di dicembre e gennaio nelle stagioni Winter 2025/26, 2026/27 e da dicembre a marzo della Winter 2027/28.

Comiso e l’intervento dell’ex provincia

A supporto della connettività aerea del territorio ibleo, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha attivato attraverso affidamento diretto alla compagnia Aeroitalia per il periodo luglio – ottobre 2025, le rotte Roma–Comiso e Milano–Comiso, con almeno tre voli settimanali su entrambe le rotte, per un totale minimo di 40 voli su ciascuna tratta nel periodo estivo. È stato inoltre pubblicato il bando per la concessione di contributi alle compagnie aeree per l’incremento del traffico passeggeri da e per lo scalo di Comiso sul mercato domestico, grazie ai fondi stanziati dal Libero Consorzio.

Infine, si avvicina la pubblicazione dei risultati relativi ai bandi per la continuità territoriale, ufficialmente pubblicati l’11 aprile 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, con avvio previsto il 1° novembre 2025 fino al 31 ottobre 2028.