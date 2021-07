Guerra ai furbetti della corsia d’emergenza, 14 patenti ritirate dalla Polstrada

Maltrattamento di animali e detenzione di specie protetta, un denunciato nel Catanese

La polizia ritira patenti per guida sulla corsia di emergenza La guerra ai furbetti della corsia d’emergenza in Sicilia orientale Multe e sanzioni per circolazione senza giustificato motivo Scatta la guerra in Sicilia ai furbetti della corsia d’emergenza da parte della polizia stradale c...