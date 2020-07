Indagini su altre persone

Gli agenti della Polizia stradale di Siracusa e Lentini hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare firmate dal gip del tribunale di Siracusa nei confronti di Gianmarco D’Emanuele, 25 anni, e Giovanni Scavone, 37 anni, disoccupati, con precedenti penali, catanesi, accusati di essere gli autori di una serie di furti commessi nell’area di servizio “San Demetrio” sull’autostrada Siracusa-Catania. I due, che sono agli arresti domiciliari, secondo quanto emerso nel provvedimento, avrebbero saccheggiato i camion in sosta mentre i conducenti stavano riposando nel rimorchio. Ci sarebbero altre persone coinvolte in questi saccheggi ma le telecamere di sicurezza avrebbero immortalato i due indagati nel corso di un furto avvenuto il 9 giugno scorso. Le immagini della videosorveglianza dell’autogrill hanno permesso alla Polstrada di identificare Gianmarco D’Emanuele e Giovanni Scavone, incastrati dai video in altri giorni. In uno in particolare, gli indagati, per scampare al controllo della pattuglia, avrebbero imboccato contromano il tratto autostradale rischiando l’impatto frontale con una macchina.