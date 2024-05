Le attività in Sicilia

Il 20 luglio 1889 venne istituita la “festa dei lavoratori” come ricordo simbolico dello sciopero generale degli Stati Uniti a Chicago del 1° maggio 1886, indetto per ridurre la giornata lavorativa a otto ore. Da quel momento in poi, è diventata una giornata di festa nazionale e in quanto tale un giorno da poter trascorrere in compagnia di amici e parenti. Durante il 1° maggio in Sicilia, è possibile partecipare ad eventi culturali che celebrano tradizioni locali: dalle processioni religiose in onore di santi patroni o ancora, manifestazioni folkloristiche con balli tradizionali, costumi tipici e canti popolari. Per chi fosse meno “tradizionalista”, la bellezza della Sicilia regala paesaggi mozzafiato quindi passeggiate, picnic, concerti e sagre dedicati a prelibatezze locali come la ricotta fresca.

Vediamo di seguito alcuni eventi selezionati da BlogSicilia.

Primo maggio a Favignana

Il comune di Favignana celebra la festa dei lavoratori con un concerto in piazza Europa, un evento che unisce musica e impegno civile. La serata, avrà inizio alle 18.30 e vedrà esibirsi artisti locali e la libera orchestra popolare di Marsala, seguiti da un dj set. Un appuntamento per riflettere sui valori del lavoro e della pace e sulla attuale condizione di disoccupazione e precarietà del lavoro.

Primo maggio a Palermo

Spostandoci nel palermitano sono previste diverse attività: il parco di Villa Tasca rimarrà aperto per permettere ai cittadini una giornata all’aria aperta dedicata alle famiglie. Qui, c’è un ricco programma che include concerti musicali, dj set e giochi per più piccoli, creando un’atmosfera festosa e divertente per tutti i partecipanti.

Inoltre, sono previste aperture straordinarie e visite guidate a cura di Coopculture, che offriranno l’opportunità di scoprire luoghi di interesse culturale e storico della regione. Uno degli appuntamenti più attesi è sicuramente la visita al museo Salinas, che propone un percorso speciale intitolato “Il Salinas in Grecia e il museo dell’Acropoli a Palermo”. Un viaggio attraverso l’interculturalità legata al mar mediterraneo e alla Sicilia che permetterà di conoscere la storia e le tradizioni legate a questi territori.

A Monreale sarà possibile partecipare alla “scoperta del chiostro dei benedettini di Monreale”, un’esperienza unica che consentirà di esplorare il suggestivo chiostro di Santa Maria la nuova. Anche palazzo Steri, uno dei luoghi simbolo della città, sarà aperto al pubblico per visite guidate, offrendo la possibilità di immergersi nella storia e nell’arte locale.

Infine, non mancheranno le visite all’Orto Botanico, un vero e proprio museo a cielo aperto che ospita una ricca varietà di piante e fiori da ammirare e scoprire.

La sagra della ricotta di Maniace

Un appuntamento antico e tutt’ora molto gettonato è la sagra della ricotta di Maniace. Ogni anno questa tradizione attira numerosi turisti che rimangono che assistono alla mescita della ricotta, assistendo quindi ad una delle attività più antiche e più caratteristiche della Sicilia. La sagra è nata anche per far conoscere ai partecipanti una zona della regione non sempre conosciuta. Con abbondanza di vegetazione e di acqua, questo luogo favorisce la pastorizia e conferisce ai prodotti del territorio qualità uniche.

Durante la giornata, i partecipanti potranno assaggiare la ricotta, formaggi dei Nebrodi preparati con tecniche antiche e girare fra gli stand con diversi prodotti tipici locali. Per i più piccoli ci sarà l’animazione, spettacoli di danza, intrattenimento musicale, degustazioni di dolci e prodotti tipici alla ricotta.

Street food Sicily on tour a Oliveri

Preparatevi a un’esperienza culinaria indimenticabile: per la sua terza edizione, torna lo “Street food Sicily on tour” dal 1 al 5 maggio. L’evento, si prepara ad accogliere migliaia di visitatori con un’ampia selezione di street food di alta qualità. I migliori street fooder della regione hanno già confermato la loro presenza, pronti a deliziare i palati con le loro specialità. Dai classici della cucina siciliana alle proposte più innovative, ce n’è per tutti i gusti: arancine, pane ca meusa, pane e panelle, cannoli, cassate e tante altre prelibatezze saranno le protagoniste di questa festa del gusto.

Ad accompagnare il buon cibo, la musica dal vivo, gli spettacoli e l’animazione che creeranno un’atmosfera coinvolgente. Oliveri, con la sua splendida cornice sul mare, si conferma la location ideale per ospitare un evento di questa portata. Il lungo mare sarà il cuore pulsante dello street food, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare le prelibatezze culinarie con una vista mozzafiato.

Lo spettacolo acrobatico “Sonics in Toren”, Monreale

“sonics in Toren” è un’opera d’arte che combina acrobazie aeree, danza, effetti speciali e musica, trasportando il pubblico in un viaggio suggestivo. Lo spettacolo celebra la bellezza e la complessità della vita, con un’esplosione di colori e immagini sorprendenti. Tale rappresenta uno degli eventi più attesi della festa del santissimo crocifisso 2024 di Monreale e si terrà in piazza Guglielmo II alle ore 22.

Parco Gjmala tra animali straordinari

Il parco Gjmala sarà aperto per l’intera giornata del 1° maggio, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare in autonomia i suoi sentieri e di ammirare da vicino animali provenienti da diverse parti del mondo. Un’esperienza educativa e divertente, adatta a grandi e piccoli.

Per chi desidera pranzare al parco, Sicilia Gaia propone un cestino picnic con wrap di pollo, frutta, dolce, succo di frutta, acqua, vino e caffè. L’apertura del parco è programmata alle ore 10 fino alle 17 e la quota di partecipazione è di 15 euro a persona ( dai 3 anni in su) mentre la visita più il picnic opzionale viene 30 euro a persona.

Like this: Like Loading...