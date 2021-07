la denuncia del capogruppo del M5S all'ars giovanni di caro

Covid19, nessun controllo per chi arriva all’aeroporto catanese di Fontanarossa

Lo denuncia Giovanni Di Caro, capogruppo del M5S all’Ars

Dice Di Caro: “Scalo catanese porto franco per potenziali contagi della nuova variante delta”

“L’assenza di controlli anticovid per chi sbarca all’aeroporto catanese di Fontanarossa ci pare una pura follia che rischiamo di pagare a caro prezzo. Purtroppo, e ci dispiace doverlo ancora una volta sottolineare, questa è l’ennesima falla di una struttura che ci vede all’ultimo posto in Italia per i vaccini e al primo per i contagi”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro.

Chiesto l’intervento di Musumeci e Razza

“E’ assurdo – dice Di Caro – che ci siano hub vaccinali praticamente deserti e un posto nevralgico come quello dello scalo catanese porto franco per potenziali contagi della nuova variante Delta che sta minacciando l’Europa. E’ inutile sottolineare che ogni giorno, ogni ora, di ritardo nell’attivazione dei controlli rischiano di avere conseguenze nefaste. Musumeci e Razza si attivino immediatamente, nella speranza di riuscire a chiudere la stalla prima che i buoi si siano ampiamente dileguati”.

Incidenza sempre alta nell’Isola

Secondo l’ultimo bollettino sui contagi da Covid19 in Sicilia diffuso ieri – i dati vengono resi noti ogni giorno nel pomeriggio – sono 192 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 10.201 tamponi processati. L’incidenza scende di poco 1,9%, il giorno precedente era al 2,1%. L’isola anche ieri è rimasta al terzo posto per nuovo contagio giornaliero in Italia, dietro Campania e Lombardia.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 3.547 con più 38 casi rispetto al giorno precedente. I guariti sono 152. Si registrano due nuove vittime che portano il totale a 5990 decessi.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono 149 i ricoverati, e 18 in terapia intensiva.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa c’è Caltanissetta con 55 casi, Messina 33, Agrigento ed Enna 23, Trapani 20, Palermo 14, Catania 12, Ragusa 10 e Siracusa 3.

Intanto comincia a destare una certa preoccupazione in Sicilia il contagio da covid19 legato alla variante delta. Sulla base dei nuovi dati elaborati dall’Iss (istituto superiore di sanità) e provenienti dall’anagrafe nazionale vaccini e dalla sorveglianza integrata, la Sicilia risulta fra le regioni con il maggior incremento di casi: se ne registrano 201, superati soltanto da Lombardia (230) e Calabria (226).