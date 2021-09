L'appello del sindaco

Nel comune del Catanese, i vaccinati sono attorno al 55%. Solo il 49% nella popolazione sotto i 60 anni

Il sindaco Luigi Messina lancia un appello ai propri concittadini

E chiede anche al commissario che coordina le azioni di contrasto alla pandemia l’attivazione di hub vaccinali

Mascali, nel Catanese, rischia la zona rossa. Troppo basso il numero dei vaccini contro il covid19 eseguito nella cittadina ionica ed il sindaco Luigi Messina lancia un appello ai suoi concittadini per fare il punto della situazione.

Vaccinati attorno al 55%

A fronte di un quadro rassicurante relativamente all’incidenza dei contagi, si contano in tutto 27 positivi al covid19, si registra, invece, una percentuale di vaccinati che si attesta attorno al 55%.

L’appello sui social del sindaco

Da qui le fondate preoccupazioni del sindaco Luigi Messina che ha lanciato sui social un accorato messaggio ai propri concittadini. “Abbiamo il ragionevole timore che Mascali possa essere inserita nella lista dei Comuni in zona Rossa – afferma il primo cittadino mascalese – e, uno scenario di questo tipo potrebbe provocare pesanti difficoltà di carattere sociale, economico, in un territorio come il nostro che ha una sua connotazione turistica: eventuali restrizioni potrebbero rivelarsi fatali”.

Il messaggio del primo cittadino continua con l’invito a vaccinarsi dopo il consiglio medico.

“Attualmente – prosegue – risulta vaccinata il 49% della popolazione sotto i 60 anni e il 72% sopra i 60 anni di età. Il mio invito è quello di non indugiare e di vaccinarsi recandosi al più presto, previo consiglio dei rispettivi medici di famiglia, presso l’hub vaccinale dell’ospedale di Giarre dove prestano servizio gli operatori dell’Asp”.

Il sindaco chiederà attivazione di hub vaccinali in città

Luigi Messina, inoltre, vuole correre ai ripari: “Chiederò anche al commissario che coordina le azioni di contrasto epidemiologico, perché preveda, con la collaborazione del Comune, l’attivazione di hub vaccinali in città in modi da favorire ulteriormente chi ha intenzione di vaccinarsi al più presto. La vaccinazione è una scelta personale, tuttavia è opportuno proteggersi scongiurando scenari ancora più nefasti”.

Ed infine: “Del resto – conclude il sindaco – è storia che i vaccini in linea generale hanno aiutato le popolazioni a superare patologie gravi come la poliomielite; ritengo che anche questa volta ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, vaccinandosi senza alcuna esitazione”.

Il sindaco di Mascali ha diffuso anche sui social il proprio appello alla vaccinazione nella consapevolezza che, soprattutto i giovani “stanno purtroppo sottovalutando l’importanza del vaccino”.