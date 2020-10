Proroga della “zona rossa” a Galati Mamertino, in provincia di Messina. Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci con un’ordinanza appena pubblicata. Il provvedimento, adottato d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, resterà in vigore fino alle 24 di domenica 25 ottobre. Le restrizioni restano le stesse dell’ordinanza che ha istituito la zona off limits dallo scorso 13 ottobre.

Restano, dunque, 4 le zone rosse in Sicilia dopo la decsione di dichiarare ‘territorio protetto’ anche Ranzazzo dopo novantasette casi positivi al Covid accertati attraverso il tampone molecolare e altri sessanta con quello rapido: un vero cluster territorializzato è stato individuato a Randazzo, in provincia di Catania. Dalle 9 di lunedì scorso nel Comune etneo è scattato il provvedimento preso dal presidente della Regione Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, per contrastare la diffusione del Coronavirus. L’ordinanza, appena firmata, resterà in vigore fino alle 24 del 26 ottobre.

Le indiscrezioni sulle nuove misure anti covid19 parlavano di due nuove zone rosse ma domenica sera ne è arrivata solo una anche se i sindaci, nel frattempo, blindano due comuni

Attualmente sono in vigore nell’Isola altre due “zone rosse”: Sambuca di Sicilia in provincia Agrigento (fino al 7 novembre), Mezzojuso nel Palermitano fino al 24 ottobre e adesso Galati Mamertino in provincia di Messina prorogata fino al 25 ottobre.

Non ci sono, fino ad ora, le condizioni per dichiarare la zona rossa a Vittoria nonostante lenumerose voci in questo senso. Nella città si voterà a novembre dopo lo scioglimento dell’amministrazione perinfiltrazione mafiosa. Un turno speciale separato dallealtreelezioni amministrative che si sono concluse coni ballottaggi di domenica. Ieri pomeriggio intervenendo a Casa Minutella in onda su BlogSicilia.it il Presidente Musumeci ha confermato che la situazione di Vittoia è monitorata ma fino ad ora non ci sonolecondizioni per la dichiarazione dellostato d’emergenza e protezione