L'emergenza

Otto vigili urbani, due agenti quattro ispettori e due operatori di polizia municipale, a Catania, sono positivi al Covid e in isolamento sanitario. D’intesa con l’Asp l’Amministrazione comunale ha fissato per venerdì prossimo, nel comando di piazza Spedini, l’esecuzione di centocinquanta tamponi agli addetti ai servizi della polizia locale.

Inoltre, a seguito di uno screening sanitario generalizzato, due dipendenti comunali dei servizi demografici e di stato civile sono risultati positivi al Covid-19 e immediatamente messi in isolamento. Questo comporta la chiusura, lunedì, per sanificazione degli uffici del centro polifunzionale di via La Marmora, nel quartiere di San Leone.

Per un altro caso di Covid al V Municipio, inoltre, è stata disposta la sanificazione anche dei locali decentrati di viale Mario Rapisardi.

Proprio nei giorni scorsi erano stato annunciate nuove assunzioni per la Polizia Municipale

nello specifico di 25 agenti di polizia municipale categoria C, posizione economica C/1 per un periodo non superiore a 12 mesi.

Grazie a uno specifico finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno, il Comune di Catania, infatti assumerà 30 nuovi vigili urbani con contratti a termine al massimo annuali: 25 grazie a un nuovo bando per soli titoli e altri 5 ripescando coloro che hanno superato i requisiti di idoneità del concorso bandito nel 2017.

Lo scorso 20 luglio la giunta comunale presieduta da Salvo Pogliese aveva varato il piano triennale delle assunzioni per reclutare complessivamente 30 vigili urbani e la modifica al regolamento dei concorsi, fondamentali atti di programmazione in cui sono state inserite procedure snelle e improntate alla massima trasparenza, ora giunte a compimento, per essere espletate con massima celerità e trasparenza.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://comunecatania.iscrizioneconcorsi.it .

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 00.00 del 17 ottobre 2020 e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 16 novembre 2020.