La grande distribuzione in Sicilia

Una nuova grande scommessa imprenditoriale riguarda ancora una volta la Ergon consortile, la società leader in Sicilia nella grande distribuzione. Questa volta interessa l’insegna Ard Discount, al centro della convention che si è svolta al “Romano Palace” a Catania e durante la quale è stato presentato il nuovo piano marketing insieme ad un’analisi dei positivi dati riguardanti il 2018, con uno sguardo alle prospettive per il 2019. E’ stato presentato anche il team commerciale che, attraverso le varie aree di riferimento, si occupa dello sviluppo dell’insegna.

Ard Discount sta vedendo crescere la propria presenza in Sicilia. Sono ben 14 gli imprenditori, titolari di punti vendita in franchising, che si sono di recente aggiunti agli oltre 60 discount diretti e gestiti dalla consortile Ergon per un totale di 74 punti vendita.

E’ stato il direttore commerciale Marco Sgarioto, davanti ad una platea entusiasta, ad illustrare gli obiettivi di crescita sia in termini di fatturato che di numero di punti vendita e strumenti assortimentali anche grazie al nuovo piano marketing.

“Il trend positivo, che di mese in mese ha avuto una variazione importante sia in termini di fatturato che in termini di percezione dell’insegna, ha creato valore e sviluppo per Ard Discount – ha spiegato Sgarioto – E tutto questo è avvenuto grazie alla rinnovata fiducia del consumatore nei confronti di un’insegna che da oltre 20 anni si è sempre distinta nel territorio regionale per un buon rapporto qualità/prezzo, promozioni interessanti, un’ampia gamma di prodotti a prezzi bassi e per il servizio al cliente con personale professionale e attento alle esigenze dei consumatori”.

La presentazione del piano marketing ha posto l’accento anche sul nuovo look. Nuovi colori e nuove grafiche ma anche tante nuove iniziative per coinvolgere sempre di più il cliente finale. E per rilanciare il brand, ci sarà anche un nuovo sito con una sezione riservata alle ricette da realizzare con i prodotti a marchio, e a breve l’app dedicata. Tornano inoltre le affissioni su grandi impianti, nelle maggiori città siciliane, ed ancora spot su radio e spazi promozionali sui quotidiani regionali e sui siti online.

Ma è l’assortimento, con ben 2400 referenze, il punto di forza di Ard Discount in Sicilia con 800 progetti di prodotto a marchio messi in cantiere in poco meno di 6 mesi dalla consortile Ergon, di cui 450 del tutto nuovi a testimonianza della grande attenzione riservata ai clienti e della continua ricerca di innovazione senza mai abbandonare la tradizione.

Una nuova strada, un nuovo percorso imprenditoriale, ma anche un’occasione di riscatto scaturita pochi mesi fa con l’arrivo di Ergon a Motta Sant’Anastasia, con il nuovo direttore commerciale, Marco Sgarioto e con tutto il suo team. Insieme hanno creato una formula di successo per i vari progetti pluriennali di sviluppo che mirano, anche a breve, a conquistare nuove fette di mercato. In occasione della convention, allietata dalla musica della “Tinto Brass Street Band”, c’è stata la presenza de “I Cumparitti” con un furgoncino Volkswagen d’epoca brandizzato Ard Discount, con la collegata degustazione di prodotti a marchio “Terre e tesori di Sicilia”, esclusiva di Ard dedicata ai consumatori con l’obiettivo di valorizzare le produzioni del territorio.