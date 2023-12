L’edificio era disabitato

Squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenute stamani, poco dopo le 6 per il crollo di un vecchio edificio in muratura in via Gramignani, nel centro storico di Catania.

I vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza lo scenario ed effettuato accurate ricerche visive con l’ausilio di termocamere ed il supporto di unità cinofile per verificare l’eventuale presenza di persone, anche accidentalmente, coinvolte nel crollo.











Sul posto anche il personale Enel e Telecom Italia per le attività di messa in sicurezza delle rispettive linee di distribuzione.

L’abitazione versava in avanzato stato di degrado strutturale e risultava, comunque, disabitata.

Paura per un crollo ad Aspra

Pura per il crollo ad Aspra che si è verificato fine agosto. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi nella frazione di Bagheria per il cedimento del solaio di un appartamento che si trova nella zona del Villaggio del pescatore. Dopo interminabili minuti a scavare fra le macerie, le squadre del 115 hanno escluso che all’interno dell’immobile ci fosse qualcuno.

Oltre ai vigili del fuoco è intervenuto anche il personale del Comune di Bagheria per effettuare un accurato sopralluogo una volta terminate le operazioni di messa in sicurezza e le prime verifiche tecniche sulla stabilità dell’edificio che fa parte del patrimonio di edilizia popolare.

E’ stata attivata una procedura di somma urgenza per i primi interventi di messa in sicurezza dell’edificio di edilizia residenziale pubblica nel Villaggio dei pescatori di Aspra, nel comune di Bagheria, dove è crollata una porzione di solaio di un appartamento.