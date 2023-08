E’ crollato un solaio in una casa popolare a Bagheria nel Villaggio del pescatore. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e hanno iniziato a scavare con il timore che ci fosse qualcuno in casa.

Fortunatamente dopo i primi interventi e sopralluoghi l’abitazione al primo in quel momento non era abitata. Le squadre di soccorso stanno mettendo in sicurezza l’edificio. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Bagheria che accerteranno le responsabilità di quanto accaduto.

Il crollo di una palazzina a Campofelice di Roccella

Un solaio è crollato in una palazzina a Campofelice di Roccella in via della Provincia 72. La palazzina ha tre piani. E’ crollato il tetto nell’appartamento al primo piano.

Dentro c’erano marito e moglie. Tanta paura per i due coniugi anziani. Il marito è stato portato in ospedale, qualche escoriazione, ma non è in pericolo di vita. Anche la moglie è stata assistita dai sanitari del 118.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco che stanno cercando di mettere in sicurezza la palazzina anche se i danni nell’appartamento al primo piano sono ingenti.

Sul luogo del crollo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cefalù che stanno eseguendo i primi accertamenti.

