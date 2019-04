Nello scalo etneo

Un uomo originario del Ghana di 28 anni, Abdullah Mohammed Adamu, è stato bloccato ed arrestato dalla Polizia di Stato nell’aeroporto di Catania.

Il Ghanese stava per imbarcarsi in un aereo per Malta esibendo un documento di viaggio per stranieri contraffatto. I poliziotti dello scalo etneo però lo hanno fermato con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti identità e falsità di titolo di viaggio. Il 28enne è stato poi rimesso in libertà su disposizione della magistratura.