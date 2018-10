In mostra quasi 200 opere

Millet, Corot, Delacroix, Courbet sono solo alcuni degli artisti in esposizione dal 20 ottobre al 21 aprile 2019, all’interno degli spazi museali del Palazzo Platamone di Catania. “Percorsi e segreti dell’Impressionismo” è la mostra a cura di Vincenzo Sanfo Fiorella Minervino e con un testo in catalogo di Maïthé Vallès-Bled, un progetto di Sicilia Musei in collaborazione con Dietro le Quinte e Diffusione Italia International Group, con il patrocinio del Comune di Catania e con la collaborazione del Musée d’Agen.

Il progetto artistico intende presentare al pubblico quasi 200 opere di autori Impressionisti, non solo i più rappresentati, come Degas, Monet, Pissarro, Renoir, Manet, ma sarà possibile ammirare i lavori di quasi tutti gli artisti che parteciparono alle otto mostre ufficiali dell’Impressionismo. Si tratta, infatti, della mostra più completa mai realizzata in Italia sul movimento artistico nato in Francia. Il programma prevede l’esposizione di opere che dimostrano le diverse tecniche utilizzate da questi artisti: dalla pittura ad olio a pastello, alla ceramica, scultura, disegno, grafica, facendo scoprire al pubblico tutte le ricerche che gli autori portarono avanti dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai primi anni del Novecento.

L’esperienza artistica impressionista, che identifica la tendenze culturali della civiltà moderna, è dimostrata nel corso della mostra, in un percorso della durata di circa 72 minuti, con opere di Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Edouard Manet, Claude Monet, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Edgar Degas, Camille Pissarro, Lucien Pissarro, Nadar Jeune, Félix Nadar, Gustave Courbet, Eugène Delacroix, Jean-Baptiste Camille Corot, Jean-François Millet, Gustave Doré, Jean Achille Benouville, Jean-Auguste D. Ingres, Johan Barthold Jongkind, Dr. Paul Gachet dit Van Ryssel, Henry Somm, Odilon Redon, Georges Seurat, Paul Signac, Alphonse Legros, Alfred Sisley, Vincent Vidal, Victor Vignon, Stanislas Lépine, Edouard Brandon, Giuseppe de Nittis e molti altri artisti del XIX secolo.