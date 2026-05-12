Nel programma della 7° edizione della manifestazione, organizzata dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia concorsi equestri, presentazione di razze autoctone, convegni e conferenze, spettacoli, attività per famiglie, espositori e food

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio tornerà alla Tenuta Ambelia di Militello Val di Catania – patrimonio della Regione Siciliana, gestito dall’Istituto per l’Incremento Ippico per la Sicilia – la Fiera Mediterranea del Cavallo. La manifestazione, giunta alla settima edizione, proporrà tre giornate dedicate al mondo equestre con un intenso programma che comprende attività sportive, spazi dedicati alle razze autoctone, spettacoli, aree espositive attività dedicate alla valorizzazione del territorio, conferenze e convegni, iniziative capaci anche di coinvolgere attivamente i giovani e le famiglie.

La Fiera Mediterranea del Cavallo si aprirà venerdì 15 – giornata nella quale si celebra l’anniversario della autonomia della Regione Siciliana (approvata nel 1946) – con l’inaugurazione ufficiale e l’alzabandiera alla presenza di numerose scolaresche. Nei tre giorni dell’evento il “Campo Trinacria” ospiterà il Concorso di Salto a Ostacoli 128×128 by Fieracavalli Verona, appuntamento centrale della parte agonistica del Salto ad Ostacoli che prevede l’unica tappa di selezione per l’Italia Meridionale dei binomi che parteciperanno alla competizione di Fieracavalli a Verona.

Nei diversi campi della Tenuta, spazio anche alla Monta Western con competizioni, clinic con i campioni d’Europa, e presentazione dei cavalli siciliani che vengono utilizzati in questa specialità. E, ancora, tutto quello che riguarda gli Attacchi sia da competizione che quelli classici con pezzi unici provenienti da collezioni private.

La sezione dedicata all’allevamento, con la tappa allevatoriale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), comprenderà prove di andatura, obbedienza, morfologia e salto in libertà. La Fiera sarà anche una vetrina per le razze autoctone: Sanfratellano, Cavallo Siciliano e Purosangue Orientale Siculo gli asini Ragusani, i Panteschi ed i Grigi Siciliani, confermando il proprio ruolo per la promozione e tutela del patrimonio zootecnico siciliano.

Ampio spazio sarà riservato anche alle famiglie, con un’area dedicata ai bambini, agli asini e alle attività ludiche: laboratori, giochi, battesimo della sella e una particolare attenzione alle attività di equitazione assistita che ha da qualche anno, proprio ad Ambelia, un centro stabile che si occupa di queste attività. Non mancherà la dimensione spettacolare, con l’Ambelia Talent Show: esibizioni artistiche, coreografie equestri, per futuri performer, ma soprattutto il Gala Equestre, in programma nelle serate di sabato 16 e domenica 17 che, come di consueto sarà il clou finale della manifestazione.

Completano il programma l’area espositori con artigianato locale, abbigliamento, attrezzature per il mondo dell’equitazione, e l’area Ambelia Food & Drink, pensata come spazio di incontro tecnico tra buyer stranieri provenienti da quattro Continenti e 50 aziende siciliane del settore enogastronomico, organizzato in collaborazione con Enterprise Europe Network.

«La Fiera Mediterranea del Cavallo rappresenta ormai un appuntamento di riferimento per la valorizzazione del patrimonio equestre siciliano e per la promozione della Tenuta Ambelia, luogo simbolo della tradizione ippica della nostra Isola – sottolinea Ignazio Mannino, Commissario Straordinario dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia – e anche questa settima edizione conferma l’impegno dell’Istituto nel sostenere il mondo del cavallo, l’allevamento, lo sport, la cultura rurale e le attività rivolte alle famiglie. Vogliamo che Ambelia sia sempre più uno spazio aperto, vivo e condiviso, capace di coniugare tradizione, competenza tecnica, spettacolo e promozione del territorio».

La settima edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo si propone così come un appuntamento capace di unire la dimensione tecnica e sportiva con quella divulgativa, culturale e popolare, offrendo al pubblico l’occasione di vivere per tre giorni la Tenuta Ambelia attraverso il cavallo, le tradizioni del territorio e le diverse espressioni del mondo equestre.