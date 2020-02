l'intervista

Nel 1873 Jules Verne ha pubblicato il celebre romanzo d’avventura Il giro del mondo in 80 giorni. Parrebbe impossibile riuscire in un’impresa tanto ardua, specialmente con i mezzi del tempo, ma c’è chi è riuscito a vedere il mondo non in 80 giorni ma in un anno. È il caso di Paola Pappa che, da un anno a questa parte, ha visitato l’intero globo.

Partendo da Catania, laureata in economia aziendale, ha lavorato a Singapore per l’azienda Bosh. Da qui inizia la sua straordinaria esperienza di vita. Da sempre viaggiatrice, Paola ha deciso di diventare una travel influencer nel momento in cui i suoi followers le chiedevano consigli sugli alberghi o i ristoranti in giro per il mondo in cui andare a dormire o mangiare.

Paola ha compreso come i social (in particolare Instagram) potessero essere utilizzati non soltanto per pubblicare foto per amici e famiglia: “Da Singapore – racconta – sono andata a Bali dove ho conosciuto tanti influencer da cui ho imparato molto. Quando ho raggiunto i 30mila followers non ero più io a contattare gli hotel o i ristoranti per delle collaborazioni, ma hanno iniziato a chiamarmi loro”.

Infatti, Paola ha collaborato con tanti alberghi di lusso come lo Shangri-la hotel, l’Ibis hotel a Kuala Lampur: “È grazie a queste collaborazioni che ho avuto l’opportunità di visitare l’intera Asia”.

L’influencer ha continuato a viaggiare collaborando ancora ristoranti, marchi di moda in 35 paesi diversi dall’Asia all’Australia, dall’Europa agli Stati Uniti, dal Sud America all’America Centrale, mentre svelava consigli nel suo profilo su come riuscire a viaggiare usando Instagram. “È un lavoro difficile. Una volta che scegli chi vuoi essere devi prestare tanta attenzione agli hashtag, al carattere che dai al tuo profilo, e restare sempre coerente”.

“Ora sono in Italia, nella mia amata Sicilia, per prepararmi per un altro viaggio: visiterò l’Africa in due mesi e andrò in Tanzania, Kenya, Zanzibar, Botswana, Zimbawe, Madagascar, Cape Town, Johannesburg, Marocco ed Egitto”, dice. In ogni viaggio l’influencer è accompagnata dal suo migliore amico nonché fotografo Henry Wu, originario di Taiwan.

Paola Pappa inoltre parteciperà all’Afrika Burn: un evento che nasce nel centro della provincia di Tankwa nel Karoo ossia Northern Cape. Non è un festival ma è una comunità che si crea e che condivide gli stessi ideali, come se solo per 7 giorni all’anno si potesse vivere in un mondo perfetto.