Un raid vandalico ha danneggiato una condotta idrica ed una centrale di sollevamento dell’acqua destinata all’irrigazione a Belpasso. Danni che rischiano di danneggiare seriamente la produzione agrumicola nel territorio Catanese.

“Si tratta di gesti vili che mettono in ginocchio la produzione agrumicola di una parte importante della provincia di Catania, due raid che testimoniano che il lavoro che il governo regionale sta portando avanti dà fastidio a qualcuno” dice l’assessore regionale all’agricoltura, Luca Sammartino proprio riferendosi al danneggiamento della condotta Lodigiani che collega Catania a Lentini e agli atti vandalici ai danni della centrale di sollevamento consortile in contrada Dammuso a Belpasso, avvenuti ieri.

La Regione chiederà al Consorzio di denunciare i fatti alla magistratura

L’assessore, nel corso di una conferenza stampa tenuta al PalaRegione di Catania, ha annunciato che “Nelle prossime ore il governo della Regione chiederà al consorzio di bonifica di sporgere denuncia e io stesso chiederò di fare lo stesso a tutti quelli agricoltori che vogliono servizi e che non vogliono che la nostra Sicilia torni agli anni dei campieri”.

Sammartino è categorico “Abbiamo speso milioni di euro per costruire nuove condotte dove non arrivava l’acqua, questi gesti scoraggiano ma non fermano il governo che già nei prossimi giorni si attiverà per vigilare con le forze dell’ordine garantendo servizi agli agricoltori. Lo voglio dire in maniera chiara: lo Stato e la Regione sono presenti”.