Dal 3 al 6 e 13 febbraio a Porta Garibaldi, Fortino, piazza Palestro

Il Covid ha fermato per il secondo anno consecutivo le celebrazioni per la festa religiosa di Sant’Agata, la patrona di Catania. Il visual artist Giuseppe Stissi rievoca i giorni intensi dell’ultima celebrazione in pubblico, del febbraio 2020, alla “vigilia” dello scoppio della pandemia.

E lo fa attraverso i suoni, gli odori, i colori e le emozioni di quei giorni lunghissimi grazie a “Del tuo ritorno”, una installazione pluri-sensoriale collocata all’interno di Porta Garibaldi. Questo luogo, dopo le opere di Vincenzo La Mendola e Giuliano Cardella – accoglie l’omaggio artistico di Giuseppe Stissi alla patrona di Catania.

Inaugurazione dell’istallazione il 3 febbraio

L’installazione sarà inaugurata giorno 3 febbraio alle 18 e sarà aperta fino al 6 febbraio e in occasione dell’ottava di S. Agata il 13 febbraio.

Una esperienza immersiva e simbolica

Questa vuole essere un’esperienza immersiva e simbolica che, in pochi metri quadrati, fa entrare il visitatore in una sorta di “spazio parallelo” dove la festa vive e continua: che sia l’arte, la memoria o la fede. In questo spazio bastano pochi ma intensi elementi a far rivivere l’atmosfera di quei giorni: la rappresentazione in pixel di un guanto abbandonato, le grida distorte dei devoti, l’aroma dei “torronari”, i palloncini della festa.

Stissi, “Il tema dei miei lavori è la memoria”

“Il tema dei miei lavori è la memoria – racconta l’artista che lavora anche a contatto con i bambini e nelle scuole – sottolinea Stissi – spesso mi chiedono quando torneranno a giocare, a festeggiare i compleanni tutti insieme. Anche loro desiderosi di una normalità, ma chissà quale sarà la normalità che ritroveremo. I video che ho utilizzato per quest’installazione sono stati girati nel febbraio del 2020, pochi giorni prima del lockdown. In quell’occasione ho seguito la processione lungo la via Plebiscito, fino al Fortino, per questo oggi tornare in questo luogo assume ancora più significato”.

Chi è Giuseppe Stissi

Giuseppe Stissi, è nato ad Adrano nel 1987; diplomato in Arti Tecnologiche e Grafica d’Arte, conseguiti presso l’Accademia di Belle Arti di Catania. Studia Braille presso l’Ierfop di Catania e realizza opere tattili. Nel settembre 2014 espone alla “Mostra Internazionale del Libro d’Artista” a Noto. Nello stesso anno, partecipa a due grandi premi di grafica: “Premio studenti grafica italiana” e al “Premio Exlibris grafica italiana”. Tanti i suoi lavori. Tra i più recenti, dal 2019 al 2021, collabora con L’Accademia di Belle Arti di Catania con la nomina di Cultore della Materia all’interno della Scuola di Grafica affiancando il Prof. Liborio Curione.

Nel 2021, con artisti del calibro di Michelangelo Pistoletto e Cesare Pietroiusti, partecipa al progetto interattivo di didattica a distanza “Connessioni”, presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, a cura di Stefania Perna. Nel Luglio 2021 espone la sua personale, presso Kina, dal titolo “Identità – tracce dell’essere”.