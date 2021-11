L'emergenza Covid prosegue

Stop a tutte le processioni in Sicilia

Divieto confermato dai Vescovi siciliani, riuniti in sessione straordinaria a Roma.

L’emergenza Covid prosegue, stop alle feste patronali

Saltano feste S. Lucia a Siracusa e Sant’Agata a Catania

Confermato lo Stop a tutte le processioni in Sicilia. La decisione è stata presa dai Vescovi delle diocesi di Sicilia, riuniti a Roma per la sessione straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana. Una seduta straordinaria della CESi nella quale i rappresentanti delle Chiese siciliane hanno deciso lo stop alle processioni cattoliche.

La sessione straordinaria a Roma

I lavori sono stati presieduti da S.E. Mons. Salvatore Gristina. È stato trattato un unico argomento concernente l’eventuale modifica dell’attuale normativa circa le processioni. “Dopo ampia discussione, allargata anche ai Vescovi assenti, è stato deciso con voto unanime di confermare la sospensione delle processioni, permanendo peraltro lo stato di emergenza”.

Saltano le processioni patronali

Un duro colpo per le feste patronali. In particolare: il 4 dicembre, Santa Barbara a Paternò; il 13 dicembre la festa di Santa Lucia, a Siracusa.; e il 5 febbraio 2022 salterà anche la processione per Sant’Agata a Catania.

Santa Lucia resterà dunque in Cattedrale a Siracusa, esattamente come lo scorso anno. E a breve si attende il programma definitivo delle festività.

Il tema delle processioni è, dall’inizio della pandemia, uno dei più delicati. Tanti i fedeli che vorrebbero tornare alla normalità, ma l’emergenza Covid in atto non lo consente. E, anche se dal 6 dicembre sarà attivato il cosiddetto “Super Green Pass”, lo stato di emergenza prosegue.