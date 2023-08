Due denunce e un arresto per spaccio

Stretta della guardia di finanza nel catanese nel lungo ponte di Ferragosto sui versanti dello spaccio di droga, della contraffazione e dell’evasione fiscale. Il bilancio è di un arresto, 2 denunce e varie segnalazioni alle autorità competenti.

Droga e contraffazione

I controlli effettuati hanno riguardato 68 veicoli e 103 persone, consentendo, tra l’altro, il sequestro di 244 grammi di sostanze stupefacenti. Un arresto è scattato in flagranza, sono arrivate anche 2 denunce a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti. Dieci soggetti inoltre sono stati segnalati in prefettura quali consumatori. Nel fronte dei prodotti contraffatti e privi dei previsti requisiti di sicurezza sono stati condotti diversi interventi nei principali mercati del capoluogo. Hanno portato al sequestro di 2.700 capi di abbigliamento e oltre mille profumi illegali. Segnalato un soggetto alla locale camera di commercio per violazione amministrativa delle norme in materia.

Evasione fiscale

Sono stati infine eseguiti decine di controlli amministrativi al fine di verificare il rispetto della normativa in ambito fiscale e tributario. In quattro casi rilevata l’omessa installazione del registratore di cassa. “Le attività svolte dai militari del comando provinciale di Catania – si legge in un comunicato del comando provinciale – evidenziano la costante attenzione e sensibilità dei militari alle esigenze di tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e del rispetto della legalità in tutte le aree della provincia etnea. Anche in occasione delle ferie estive. Si collocano nel più ampio quadro delle attività di prevenzione poste in essere dal comando provinciale volte al controllo anche economico del territorio ed alla repressione dei traffici illeciti in genere”.

L’intensificazione dei controlli

Con l’approssimarsi del periodo di maggiore intensità di afflusso turistico, in occasione del periodo di ferie estive che coincide con la festività di Ferragosto, le fiamme gialle hanno intensificato le attività di controllo. Tutto questo in risposta alle esigenze di tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e del rispetto della legalità in tutte le aree della città metropolitana. In particolare, nei giorni immediatamente precedenti la celebrazione di Sant’Agata estiva, sono state impiegate nell’intero territorio provinciale numerose pattuglie integrate da militari della guardia di finanza provenienti dai reparti di formazione.

