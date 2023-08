L’agente era intervenuto dopo alcuni sospetti

Il topo d’auto resta incastrato da un poliziotto fuori servizio a Catania. L’agente è intervenuto dopo essersi accorto del tentativo di furto da parte del malintenzionato. A finire in manette B.A., 43 anni, colto in flagranza e accusato di furto aggravato su autovettura.

L’intervento in via Aretusa

L’arresto è maturato nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno predatorio. Agenti della sezione criminalità diffusa della locale squadra mobile sono intervenuti in via Aretusa. Parliamo di un’arteria stradale in pieno centro storico dove è stato necessario garantire ausilio ad un poliziotto dei “Falchi” libero dal servizio. Quest’ultimo aveva infatti bloccato un topo d’auto.

La refurtiva tutta recuperata

L’uomo aveva infranto il finestrino di un’auto in sosta per introdursi all’interno dell’abitacolo. Si era impossessato di tre zaini contenenti effetti personali, capi di abbigliamento, un Ipad, un paio di occhiali e un passaporto. Rintracciato poco dopo il proprietario del mezzo preso di mira per formalizzare la denuncia-querela. Denuncia presentata negli uffici della locale squadra mobile dove gli veniva contestualmente riconsegnata la refurtiva.

La misura cautelare

In ragione degli elementi acquisiti, B.A. veniva arrestato. Dopo le formalità, d’intesa con il pubblico ministero della Procura distrettuale di Catania, all’uomo venivano dati gli arresti domiciliari convalidati successivamente dal Gip.

Altri due recenti arresti

Nelle scorse settimane a Catania ci sono stati altri arresti sempre nei confronti di ladri che prendono di mira le auto. La polizia ha effettuato altri tre arresti in due distinte operazioni. Dopo un inseguimento hanno fermato un cittadino marocchino, un libico e un minorenne italiano a bordo di un veicolo rubato. Non solo: poco prima avevano anche rubato un’autoradio, una ruota di scorta e un crick. I tre si erano allontanati da una comunità del siracusano. In due arrestati, solo il minorenne denunciato. Un altro arresto ha riguardato un pregiudicato fermato in piazza Mazzini che da un’auto aveva rubato due paia di occhiali da sole. E’ risultato oltretutto che fosse evaso dai domiciliari da scontare in una comunità.

