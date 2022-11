Arrestato un 34enne con precedenti

Tenta di rubare vestiti in un centro commerciale di Palermo ma per sua sfortuna incappa sulla strada di un poliziotto che intuisce quel che stava facendo.

L’arresto

La polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 34 anni accusato di furto aggravato ai danni di un negozio nel centro commerciale “Forum” di Palermo. La chiamata ai poliziotti è arrivata da un collega libero dal servizio che si trovava nel centro commerciale. L’agente ha notato l’uomo, che aveva precedenti per furti, entrare in un camerino di un negozio di abbigliamento e uscire poco dopo senza avere riconsegnato i vestiti che doveva provarsi.

Nascosti sotto il giubbotto

Evidentemente li aveva nascosti sotto il giubbotto e stava fuggendo via. Il ladro è stato bloccato dall’agente che ne seguiva le mosse. Nel frattempo lo stesso poliziotto aveva avvisato i colleghi del commissariato Brancaccio che lo hanno arrestato.

Tre arrestati a settembre

Nel settembre scorso tre giovani furono arrestati per aver tentato il furto di auto in un parcheggio e di abbigliamento in un negozio del noto centro commerciale “Forum”. La polizia arrestò tre palermitani di 25, 22 e 18 anni, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. L’operazione scattò nell’ambito delle attività di controllo organizzate dalla questura sul territorio di Palermo finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati. In questo caso l’intervento immediato e tempestivo degli agenti impedì che il furto fosse portato a termine. Il dispositivo è scattato nella notte, quando un poliziotto anche in questo caso libero dal servizio, nel fare rientro a casa, transitando per via Oreto, notò i tre individui sospetti. Il primo, dalla corporatura robusta, accovacciato ai margini della carreggiata intento ad armeggiare su una vettura in sosta, e gli altri due nei pressi del veicolo con funzione di “palo”.

L’intuizione

L’agente, che intuì quel che stava accadendo, interpretò la scena come quella di un tentativo di furto ed allertò la centrale operativa tramite il 112. Al contempo, in attesa dell’intervento delle volanti di polizia, parcheggiò la propria autovettura in modo da mantenere il contatto visivo con i tre giovani. Poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico giunsero rapidamente nella zona segnalata ed a nulla è valso il tentativo di fuga dei tre a bordo di una fiat 600. Tutti furono raggiunti e bloccati anche con l’ausilio dell’agente fuori servizio.