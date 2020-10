Necessarie le cure dell'ospedale

Un rider palermitano è stato aggredito ieri da una banda di minorenni all’interno del cento commerciale Forum di Palermo, in via Pecoraino. Per l’uomo sono state necessarie le cure dell’ospedale dopo essere stato vittima di un accerchiamento da parte di una “baby gang” che ha preso di mira il fattorino a bordo di uno scooter, colpito con calci, pugni e un fitto lancio di pietre. Gaetano Santoro, questo il nome della vittima dell’aggressione, è stato salvato dall’intervento della squadra che si occupa della sicurezza all’interno del centro commerciale di Brancaccio, i vigilantes hanno dovuto faticare non poco per allontanare la banda di piccoli delinquenti.

E’ lo stesso Santoro che ha spiegato come si è consumata l’aggressione tramite un post pubblicato su Facebook. “Oggi (ieri ndr), un gruppo consistente di bambini dell’età di 10/12 anni al Forum ha deciso che la mia giornata lavorativa doveva finire li e, senza un preciso motivo, mi hanno aggredito tirando pugni e calci alla sacca e quindi rovinando la merce di fatto rendendo l’ordine nullo e infine hanno tirato pietre al mio scooter mentre andavo via portandomi di fatto a cadere scivolando mentre cercavo di recuperare i pezzi”.

L’aggressione è avvenuta davanti agli occhi attoniti della gente che era li e delle guardie giurate che hanno cercato di allontanare “ma erano 2 contro 50 quindi anche li l’impresa era difficile“, aggiunge la vittima dell’aggressione. “Il direttore del centro commerciale è sceso dalla torre di direzione, si è scusato, era anche lui imbarazzato per l’accaduto ma mi ha spiegato che nonostante tutta la security messa al servizio a volte è difficile fare fronte a un esercito di scalmanati. Naturalmente ho dovuto interrompere il mio turno e dopo essere stato in ospedale mi trovo a casa con un bel trauma toracico e una settimana di stop davanti”.