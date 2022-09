La polizia ha scovato a Palermo i tre malintenzionati

Tre giovani sono stati arrestati per aver tentato il furto di auto in un parcheggio e di abbigliamento in un negozio del noto centro commerciale “Forum”. La polizia ha arrestato tre palermitani di 25, 22 e 18 anni, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. L’operazione è scattata nell’ambito delle attività di controllo organizzate dalla questura sul territorio di Palermo finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati. In questo caso l’intervento immediato e tempestivo degli agenti ha impedito che un furto fosse portato a termine. Il dispositivo è scattato la notte scorsa, pochi minuti dopo la mezzanotte, quando un poliziotto libero dal servizio, nel fare rientro a casa, transitando per via Oreto, ha notato tre individui sospetti. Il primo, dalla corporatura robusta, accovacciato ai margini della carreggiata intento ad armeggiare su una vettura in sosta, e gli altri due nei pressi del veicolo con funzione di “palo”.

L’intuizione

L’agente, che ha intuito quel che stava accadendo, ha subito interpretato la scena come quella di un tentativo di furto ed ha subito allertato la centrale operativa tramite il 112. Al contempo, in attesa dell’intervento delle volanti di polizia, ha parcheggiato la propria autovettura in modo da mantenere il contatto visivo con i tre giovani. Poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono giunti rapidamente nella zona segnalata ed a nulla è valso il tentativo di fuga dei tre a bordo di una fiat 600. Tutti sono stati raggiunti e bloccati anche con l’ausilio dell’agente fuori servizio.

La perquisizione

La perquisizione effettuata sui tre giovani, ed estesa alla vettura, ha permesso di rinvenire un cacciavite ed una chiave inglese. Si ritiene che questi fossero arnesi utilizzati per commettere il furto e per questo sono stati sequestrati. Gli agenti, ritornati sul luogo dell’intervento, hanno constatato inoltre che le vetture “visitate” erano state due, di cui una con il quadro già acceso e pronta per essere portata via. Alla luce di quanto emerso, i tre palermitani sono stati arrestati nella flagranza del reato di tentato furto aggravato in concorso. In attesa del rito della direttissima, sono stati condotti nelle abitazioni con la misura degli arresti domiciliari.

L’incursione al Forum

L’attività di pattugliamento e di controllo del territorio ha interessato anche le zone periferiche della città. Infatti, nelle scorse ore, inoltre, un altro arresto è stato effettuato, questa volta dagli agenti del commissariato di Brancaccio. Nella circostanza ad essere tratto ammanettato per furto aggravato è stato un 20enne palermitano sorpreso all’esterno del centro commerciale “Forum”, in possesso di una “shopping bag” munita di dispositivo antitaccheggio contenente merce trafugata da un negozio interno al centro commerciale. I capi d’abbigliamento rinvenuti e successivamente restituiti ai dipendenti del negozio, erano ancora tutti muniti del dispositivo antitaccheggio. Anche le immagini di videosorveglianza interne all’attività commerciale, avrebbero inchiodato il giovane palermitano. Tutti gli arresti sono stati convalidati.