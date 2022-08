I servizi antidroga nel centro di Messina

Un giovane e una donna sono stati arrestati dalla polizia nel centro di Messina per droga. Sono stati individuati nell’ambito di specifici servizi antidroga, finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio minuto di sostanze stupefacenti e condotti con l’ausilio di unità cinofile, hanno visto impegnati i poliziotti della questura di Messina. Attività che in questi giorni ha dato i suoi riscontri con l’arresto di due soggetti, entrambi accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

Incastrato giovane

Il primo arresto ha interessato un trentenne messinese trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana. In zona centrale della città i poliziotti delle Volanti, in seguito ad una perquisizione personale, hanno rinvenuto e sequestrato indosso al giovane 100 grammi circa di stupefacente allo stato erbaceo, poi risultata essere, per l’appunto, marijuana.

In manette una donna

Nell’ambito di questi stessi servizi antidroga, a seguito di una perquisizione personale e veicolare a carico di una donna messinese di 67 anni, anche in questo caso in zona centro, agenti della squadra mobile hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 100 grammi di marijuana. Entrambi sono stati arrestati e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno avuto i domiciliari da scontare nelle rispettive abitazioni.

Altre modiche quantità

Numerosi sono stati, poi, i soggetti sottoposti a controllo, con la segnalazione di 4 persone in quanto ritenuti assuntori di droghe. Ad essere sequestrate modiche quantità di cocaina, marijuana ed hashish.

L’arresto in provincia

La provincia Messinese è spesso al centro delle cronache legate allo spaccio di droga. Nelle scorse settimane un giovane tunisino è stato arrestato perché trovato nella sua abitazione con oltre mezzo chilo di stupefacente e ben 3 mila euro in contanti. I suoi movimenti sospetti avevano finito per attirare l’attenzione delle forze dell’ordine. Sono stati i carabinieri della stazione di Terme Vigliatore ad avere arrestato, in flagranza di reato, un 24enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.