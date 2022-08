Il blitz nell’appartamento di un 29enne di Favignana

Vasta attività antidroga nel Trapanese culminata con un arresto e 6 segnalati alla prefettura. Le manette sono arrivate al culmine di un’indagine che era partita sulla base di alcuni forti sospetti su di un soggetto che oltretutto aveva dei precedenti. Sospetti confermati quando è arrivato il blitz nella sua abitazione dove è stato trovato stupefacente e tutto l’occorrente anche per confezionare la droga in dosi.

In supporto i cinofili

I carabinieri della stazione di Favignana, a conclusione di un articolato servizio di controllo straordinario del territorio svolto con il supporto dei carabinieri del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 29enne residente nell’isola, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altre 6 persone sono state segnalate alla prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di droga.

Scatta la perquisizione

In tale contesto, i militari dell’arma hanno perquisito l’abitazione del 29enne, già sospettato di essere dedito a traffici illeciti, dove sono stati rinvenuti 35 grammi di hashish nonché 4 involucri in cellophane di marijuana per un peso complessivo di 45 grammi nascosti nella credenza della cucina. Materiale vario utile per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione funzionante, invece, erano nascosti in un ripostiglio.

Domiciliari e braccialetto elettronico

Essendo emersi gravi indizi di colpevolezza in merito al reato contestato, i carabinieri hanno arrestato il 29enne sottoponendolo agli arresti domiciliari, così come disposto dal sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica del tribunale di Trapani. In sede di udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari, sulla base dello stato attuale degli atti, ha ravvisato la necessità di sottoporre l’uomo alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le segnalazioni

Nel prosieguo delle attività di controllo e di perquisizione, i carabinieri hanno segnalato 6 persone all’autorità amministrativa in quanto trovate in possesso di complessivi 6 grammi di hashish. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.