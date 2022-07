E’ stato denunciato dai carabinieri a Catania

Denunciato un giovane Catanese trovato in possesso di droga e tanti soldi in contanti nella sua abitazione. Su di lui da qualche tempo si erano concentrati i sospetti dei carabinieri che poi hanno trovato riscontro in seguito ad un blitz effettuato nella sua abitazione.

L’arrivo dei cinofili

I carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante, con il supporto dell’unità cinofila del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno denunciato un 24enne catanese. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti. Avvalendosi dei risultati forniti da una veloce attività info investigativa, i militari si sono presentati a casa del giovane sospettato di detenere e spacciare droga.

Conferma nelle ricerche

Le ricerche, effettuate all’interno dell’abitazione, hanno fornito ai carabinieri riscontri all’attività di spaccio. Infatti, il 24enne ha “spontaneamente” consegnato ai militari un barattolo che teneva in camera da letto contenente 12 grammi di marijuana già suddivisa in dosi oltre al un bilancino di precisione e materiale vario idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente. Le attività di perquisizione proseguite nelle altre stanze hanno consentito di trovare sul tavolo della cucina la somma di denaro contante di 563 euro ritenuta provento di spaccio.

La videosorveglianza per monitorare l’esterno della casa

Il giovane aveva anche installato un impianto di videosorveglianza, che è stato ovviamente sottoposto a sequestro, costituito da una telecamera collegata ad un televisore che gli consentivano di monitorare l’esterno della casa.

Due arresti qualche giorno fa

Appena qualche giorno fa sempre nella provincia Catanese ci furono due arresti per spaccio di droga a domicilio. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno effettuato nel territorio di competenza un servizio di contrasto dell’illegalità diffusa. In particolare, all’interno di un locale ubicato a Ognina nella zona del porto Rossi, i militari hanno notato due giovani, un 22enne e un 27enne che, in presenza di famiglie con bambini, erano intenti a cedere sostanze stupefacenti, utilizzando il metodo dell’ordine telefonico. I due giovani, entrambi di San Giovanni La Punta, sono stati poco dopo intercettati dai militari a bordo di un motoveicolo e trovati in possesso di 50 grammi di marijuana. Arrestati in flagranza di reato in quanto gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati sottoposti entrambi, su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto, all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.