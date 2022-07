il 28enne si trova già in carcere per analoghi reati

Rapine per strada a Catania, notificata ordinanza di custodia cautelare a un uomo già detenuto.

Quattro rapine ai passanti tra aprile e maggio

Nella giornata del 23 giugno scorso, su delega della Procura distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania, nei confronti di Samuele Consoli, 28 anni, poiché gravemente indiziato di quattro rapine aggravate commesse, nel centro storico del capoluogo, tra aprile e maggio 2022, in danno di passanti.

Elementi di indagine dimostrerebbero la responsabilità del 28enne

Le indagini coordinate dalla Procura distrettuale di Catania ed eseguite dalla Sezione Reati contro il Patrimonio

della Squadra Mobile, allo stato degli atti e in relazione alla fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle Difese, hanno consentito di acquisire elementi che dimostrerebbero come Samuele Consoli si sarebbe reso responsabile dei menzionati fatti delittuosi.

Incastrato dalle telecamere di videosorveglianza e dai racconti delle vittime

In particolare, l’analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, delle zone in cui si erano svolti i fatti, consentiva di tracciare un identikit del soggetto responsabile il quale, in tutti gli episodi accertati, aveva agito secondo un analogo modus operandi, minacciando le vittime di aggredirle fisicamente se non gli avessero consegnato i beni in loro possesso, quali cellulari, denaro contante e oggetti preziosi.

Misura cautelare notificata in carcere, il giovane è già detenuto

I successivi riscontri permettevano di confermare il quadro indiziario raccolto nei confronti di Consoli, poiché le sue caratteristiche fisiche corrispondevano esattamente con le descrizioni fornite dalle diverse vittime in occasione della denuncia dei reati subìti.

La misura cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari è stata eseguita presso il carcere dove il 28enne era già detenuto per analoghi fatti di reato.

Una coppia di fidanzati arrestata nel Siracusano

Non si tratta dell’unico arresto recente per fatti analoghi. Cinque giorni fa gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa e del Commissariato di di Avola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare con la quale il Gip del Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto nei confronti di una coppia, lui 25 anni, lei 32 anni, rispettivamente la custodia degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I colpi commessi dalla coppia

La coppia, che talvolta operava insieme, altre volte singolarmente, nel giro di soli tre mesi (da settembre a dicembre 2021), secondo quanto acclarato dalle indagini, aveva messo a segno ben cinque furti ed una rapina.

I furti sono stati perpetrati ai danni di alcuni supermercati di Siracusa e di Avola, nonché dell’Autogrill sito sull’autostrada Catania – Siracusa, mentre la rapina è stata commessa all’interno di un’attività commerciale di Siracusa.