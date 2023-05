Controlli a vasto raggio di carabinieri e polizia

Controlli a vasto raggio di carabinieri e polizia a Catania, scoperti una stalla abusiva, violazioni per l’occupazione di suolo pubblico e furti d’auto. Nella rete finito anche un presunto pusher. Il bilancio è di 4 arresti, una denuncia e numerose sanzioni.

I controlli dei carabinieri

I carabinieri ad operare sono stati quelli della compagnia di piazza Dante, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”. Con loro anche l’ispettorato del lavoro, i Nas, personale dell’Asp e la polizia municipale. Tutti impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e al fenomeno dello smercio di droga nel centro del capoluogo etneo.

L’arresto per droga

Un arresto ha riguardato un 33enne catanese, pregiudicato, responsabile di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. Il pusher intercettato mentre, a bordo del suo scooter, cedeva sostanze stupefacenti. Con sé aveva marijuana, cocaina e hashish. L’uomo, originario del quartiere Picanello, una volta scoperto ha cercato di scappare, venendo comunque bloccato in via Firenze dopo poche centinaia di metri da una seconda pattuglia in supporto. Addosso gli sono stati trovati 50 grammi di marjuana, 5,2 grammi di cocaina e 5,1 grammi di hashish, nascosti nelle tasche della giacca. Nella sella dello scooter ritrovati 380 euro in banconote da 50, 20 e 10 euro, provento si presume dello spaccio. Dalla perquisizione nella sua abitazione rinvenuti 3 bustine in plastica con all’interno altri 7 grammi di marijuana. Il 33enne arrestato con la misura cautlare del carcere.

La stalla abusiva

Nel corso del servizio coordinato, i militari hanno effettuato controlli in 10 esercizi pubblici tra le vie Gemmellaro e Pacini. Elevate sanzioni per occupazione di suolo pubblico nei confronti di tre attività commerciali, per un importo complessivo di circa 500 euro. Nell’ambito dello stesso contesto i carabinieri hanno scoperto una stalla abusiva in via Mulini a vento di proprietà di un 22enne catanese. Per lui multa di 12 mila euro e sequestro di quattro equini in quanto la stalla era priva di autorizzazione. Oltretutto gli animali sprovvisti di microchip e di sistemi di identificazione e di movimentazione. Effettuati controlli su strada, elevate 25 sanzioni per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 14 mila euro. Sequestrati 7 veicoli. In due poi segnalati alla prefettura in quanto assuntori di stupefacenti.

Arresti per furti d’auto

La polizia a Catania città ha effettuato altri tre arresti in due distinte operazioni. Dopo un inseguimento hanno fermato un cittadino marocchino, un libico e un minorenne italiano a bordo di un veicolo rubato. Non solo: poco prima avevano anche rubato un’autoradio, una ruota di scorta e un crick. I tre si erano allontanati da una comunità del siracusano. In due arrestati, solo il minorenne denunciato. Un altro arresto ha riguardato un pregiudicato fermato in piazza Mazzini che da un’auto aveva rubato due paia di occhiali da sole. E’ risultato oltretutto che fosse evaso dai domiciliari da scontare in una comunità.

