Il blitz della polizia in un ristorante bar trasformato illecitamente

Altra discoteca abusiva scoperta nel Catanese dalla polizia. Centinaia di persone trovate all’interno mentre ballavano in una condizioni di totale insicurezza all’interno del locale. Come se non bastasse anche il buttafuori impiegato non era autorizzato allo svolgimento dell’attività. Per il titolare e l’addetto alla sicurezza pesanti sanzioni, per il primo anche una denuncia.

Bar ristorante trasformato

L’operazione ha preso spunto dai servizi finalizzati ad accertare il rispetto delle norme che disciplinano gli esercizi pubblici di discoteca. In particolare, in materia di sicurezza e quiete pubblica, ha operato il personale della divisione Pasi della questura di Catania, la polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione. L’attività è partita nella notte tra il 17 e 18 dicembre scorsi con un controllo in un bar ristorante all’interno del porto di Catania.

In 300 a ballare dove non si poteva

Nella circostanza, veniva accertato che il titolare aveva trasformato abusivamente l’esercizio pubblico rendendolo una vera e propria discoteca. Gli operatori trovavano all’interno 300 persone impegnate a ballare. La polizia conseguentemente ha contestato l’illecito amministrativo, previsto dal testo unico per i pubblici esercizi. Ad essere stata organizzata attività di discoteca senza alcuna autorizzazione, In tal senso è stata applicata la prevista sanzione pecuniaria di 1.549,37 euro. Inoltre, la polizia ha denunciato il titolare all’autorità giudiziaria per il reato di apertura abusiva di un locale destinato all’attività di discoteca.

L’autorizzazione

Per poter svolgere un’attività similare serve un’autorizzazione rilasciata dalla commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. Certificazione che serve per verificare la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Inoltre, i poliziotti hanno trovato, all’interno dello stesso locale, una persona che svolgeva il servizio di buttafuori senza essere iscritto all’albo prefettizio. Per lui una sanzione pecuniaria di euro 1.666 euro. Analoga sanzione nei confronti del titolare per averlo impiegato senza il previsto titolo.